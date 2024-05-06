Маккенни надеется продлить контракт с «Ювентусом»

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни поделился мнением о своем будущем в клубе.

«У меня остался еще один год, мои агенты ведут переговоры с «Ювентусом» о новом соглашении. Я очень надеюсь остаться и продолжить здесь играть. Я счастлив в «Ювентусе», — приводит слова Маккенни журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 25-летний американец провел 36 матчей, в которых сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.