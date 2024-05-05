Тухель может возглавить «Милан»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель может возглавить топ-клуб серии А.

Инсайдер Руди Галетти сообщил, что специалистом интересуется «Милан». Руководство клуба рассматривают кандидатуру Томаса в качестве альтернативы Жоау Консейсау. Если переговоры с португальцем провалятся, то «Милан» предложит место Тухелю.

«Бавария» в феврале объявила об уходе 50-летнего специалиста по окончании сезона. Позже появилась информация, что Тухель может продолжить работу в клубе.