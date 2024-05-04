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Сегодня, 06:50

Ибрагимович нашел нового главного тренера для «Милана»

Виктория Кравченко
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Златан Ибрагимович.
Фото Reuters

Советник президента «Милана» Златан Ибрагимович хочет убедить Тьяго Мотту стать тренером миланского клуба, сообщает Tuttosport. На данный момент он возглавляет «Болонью».

Ранее сообщалось, что Стефано Пиоли покинет пост главного тренера «Милана». Болельщики не поддерживают это решение.

После 35 туров чемпионата Италии «Милан» набрал 70 очков и расположился на четвертой строчке серии А. «Болонья» (64) идет четвертой.

Златан Ибрагимович
ФК Милан
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«Болонья» сыграла вничью с «Торино»

Чемпионат Италии: расписание и результаты матчей 35-го тура серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 34 28 5 1 81-18 89
2
 Милан 34 21 7 6 64-39 70
3
 Ювентус 34 18 11 5 47-26 65
4
 Болонья 35 17 13 5 49-27 64
5
 Рома 34 17 8 9 61-41 59
6
 Аталанта 33 17 6 10 61-37 57
7
 Лацио 34 17 4 13 43-35 55
8
 Фиорентина 33 14 8 11 50-37 50
9
 Наполи 34 13 11 10 52-43 50
10
 Торино 35 11 14 10 31-31 47
11
 Монца 34 11 11 12 36-44 44
12
 Дженоа 34 10 12 12 38-40 42
13
 Лечче 34 8 12 14 31-49 36
14
 Кальяри 34 7 11 16 36-59 32
15
 Фрозиноне 34 7 10 17 43-63 31
16
 Верона 34 7 10 17 31-45 31
17
 Эмполи 34 8 7 19 26-50 31
18
 Удинезе 34 4 17 13 32-51 29
19
 Сассуоло 34 6 8 20 40-70 26
20
 Салернитана 34 2 9 23 26-73 15
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.05 21:45
Торино – Болонья
 0 : 0
4.05 19:00
Монца – Лацио
 - : -
4.05 21:45
Сассуоло – Интер
 - : -
5.05 13:30
Кальяри – Лечче
 - : -
5.05 16:00
Эмполи – Фрозиноне
 - : -
5.05 16:00
Верона – Фиорентина
 - : -
5.05 19:00
Милан – Дженоа
 - : -
5.05 21:45
Рома – Ювентус
 - : -
6.05 19:00
Салернитана – Аталанта
 - : -
6.05 21:45
Удинезе – Наполи
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 14
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Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 31 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 29 1 11
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