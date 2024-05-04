Ибрагимович нашел нового главного тренера для «Милана»
Советник президента «Милана» Златан Ибрагимович хочет убедить Тьяго Мотту стать тренером миланского клуба, сообщает Tuttosport. На данный момент он возглавляет «Болонью».
Ранее сообщалось, что Стефано Пиоли покинет пост главного тренера «Милана». Болельщики не поддерживают это решение.
После 35 туров чемпионата Италии «Милан» набрал 70 очков и расположился на четвертой строчке серии А. «Болонья» (64) идет четвертой.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|34
|28
|5
|1
|81-18
|89
|
2
|Милан
|34
|21
|7
|6
|64-39
|70
|
3
|Ювентус
|34
|18
|11
|5
|47-26
|65
|
4
|Болонья
|35
|17
|13
|5
|49-27
|64
|
5
|Рома
|34
|17
|8
|9
|61-41
|59
|
6
|Аталанта
|33
|17
|6
|10
|61-37
|57
|
7
|Лацио
|34
|17
|4
|13
|43-35
|55
|
8
|Фиорентина
|33
|14
|8
|11
|50-37
|50
|
9
|Наполи
|34
|13
|11
|10
|52-43
|50
|
10
|Торино
|35
|11
|14
|10
|31-31
|47
|
11
|Монца
|34
|11
|11
|12
|36-44
|44
|
12
|Дженоа
|34
|10
|12
|12
|38-40
|42
|
13
|Лечче
|34
|8
|12
|14
|31-49
|36
|
14
|Кальяри
|34
|7
|11
|16
|36-59
|32
|
15
|Фрозиноне
|34
|7
|10
|17
|43-63
|31
|
16
|Верона
|34
|7
|10
|17
|31-45
|31
|
17
|Эмполи
|34
|8
|7
|19
|26-50
|31
|
18
|Удинезе
|34
|4
|17
|13
|32-51
|29
|
19
|Сассуоло
|34
|6
|8
|20
|40-70
|26
|
20
|Салернитана
|34
|2
|9
|23
|26-73
|15
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.05
|21:45
|
Торино – Болонья
|0 : 0
|4.05
|19:00
|
Монца – Лацио
|- : -
|4.05
|21:45
|
Сассуоло – Интер
|- : -
|5.05
|13:30
|
Кальяри – Лечче
|- : -
|5.05
|16:00
|
Эмполи – Фрозиноне
|- : -
|5.05
|16:00
|
Верона – Фиорентина
|- : -
|5.05
|19:00
|
Милан – Дженоа
|- : -
|5.05
|21:45
|
Рома – Ювентус
|- : -
|6.05
|19:00
|
Салернитана – Аталанта
|- : -
|6.05
|21:45
|
Удинезе – Наполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|14
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|31
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|29
|1
|11
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