Ибрагимович нашел нового главного тренера для «Милана»

Советник президента «Милана» Златан Ибрагимович хочет убедить Тьяго Мотту стать тренером миланского клуба, сообщает Tuttosport. На данный момент он возглавляет «Болонью».

Ранее сообщалось, что Стефано Пиоли покинет пост главного тренера «Милана». Болельщики не поддерживают это решение.

После 35 туров чемпионата Италии «Милан» набрал 70 очков и расположился на четвертой строчке серии А. «Болонья» (64) идет четвертой.