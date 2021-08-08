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Икарди является приоритетной целью «Ромы», Азмун — запасной вариант

20:37
Мауро Икарди. Фото AFP
Мауро Икарди. Фото AFP
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«Рома» ищет варианты усиления линии нападения. Приоритетная цель римского клуба на трансферном рынке — нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди, сообщает La Gazzetta dello Sport.

28-летний Икарди выступает за «ПСЖ» с лета 2020 года. До этого он представлял итальянские «Сампдорию» и «Интер». В прошедшем сезоне он провел 28 матчей в разных турнирах и забил 13 голов.

Если «Роме» не удастся договориться с парижанами, то у клуба есть несколько запасных вариантов. Одним из них называется нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

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Иван Шитик все материалы автора

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