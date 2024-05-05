Итальянский журналист: «Стабильность — это то, чем Миранчук никогда не славился»

Итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Карьера Миранчука в «Аталанте» напоминает качели. Он постоянно чередует успешные отрезки с неудачными. Стабильность — это то, чем Миранчук никогда не славился», — приводит слова Франки «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний россиянин провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 11 результативных передач.