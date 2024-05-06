«Наполи» не удержал победу над «Удинезе»

«Наполи» на выезде сыграл вничью с «Удинезе» в матче 35-го тура серии А — 1:1.

Гол на 51-й минуте забил форвард неаполитанцев Виктор Осимхен. На 80-й минуте нигериец оформил дубль, но взятие ворот не засчитали из-за офсайда. В добавленное время форвард хозяев Айзак Саксесс сравнял счет.

«Наполи» продлил серию без побед до четырех матчей — 3 ничьих и 1 поражение. Действующие чемпионы Италии набрали 51 очко и занимают 8-е место в таблице. «Удинезе» с 30 очками — на 18-й строчке.