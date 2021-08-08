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«Интер» обыграл «Парму» в товарищеском матче

23:08
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В товарищеском матче «Интер» выиграл у «Пармы» (2:0).

В составе победителей отличились Марсело Брозович и Матиас Весино.

Товарищеский матч

«Парма» (Италия) — «Интер» (Италия) — 0:2 (0:0)

Голы: Брозович, 59, Весино, 69

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Евгений Петров все материалы автора

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