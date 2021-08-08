«Интер» обыграл «Парму» в товарищеском матче
23:08
В товарищеском матче «Интер» выиграл у «Пармы» (2:0).
В составе победителей отличились Марсело Брозович и Матиас Весино.
Товарищеский матч
«Парма» (Италия) — «Интер» (Италия) — 0:2 (0:0)
Голы: Брозович, 59, Весино, 69
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