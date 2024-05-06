«Аталанта» одержала волевую победу над «Салернитаной»

«Аталанта» на выезде победила «Салернитану» в матче 35-го тура серии А — 2:1.

Счет в игре открыли хозяева благодаря голу Лума Чауны. У гостей во втором тайме отметились Джанлука Скамакка и Тен Копмейнерс.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.

«Аталанта» одержала третью победу подряд — 60 очков и 5-е место в таблице серии А. «Салернитана» замыкает таблицу с 15 очками.