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Сегодня, 07:51

Аллегри прокомментировал игру «Ювентуса» против «Ромы» в серии А

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 35-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (1:1). Он заявил, что команда могла проиграть эту встречу.

«Мы рисковали проиграть матч, который не смогли выиграть. «Рома» вернулась в игру, у нас были шансы, но в последние две минуты мы удивительным образом распоряжались мячом», — приводит слова Аллегри журналист Ди Марцио на сайте.

«Ювентус» (66 очков) остался на третьем месте в серии А. Команда Массимилиано Аллегри продлила серию без побед во всех турнирах до 5 матчей.

ФК Рома
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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Де Росси доволен игрой «Ромы» против «Ювентуса»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 35 28 5 2 81-19 89
2
 Милан 35 21 8 6 67-42 71
3
 Ювентус 35 18 12 5 48-27 66
4
 Болонья 35 17 13 5 49-27 64
5
 Рома 35 17 9 9 62-42 60
6
 Аталанта 33 17 6 10 61-37 57
7
 Лацио 35 17 5 13 45-37 56
8
 Фиорентина 34 14 8 12 51-39 50
9
 Наполи 34 13 11 10 52-43 50
10
 Торино 35 11 14 10 31-31 47
11
 Монца 35 11 12 12 38-46 45
12
 Дженоа 35 10 13 12 41-43 43
13
 Лечче 35 8 13 14 32-50 37
14
 Верона 35 8 10 17 33-46 34
15
 Кальяри 35 7 12 16 37-60 33
16
 Фрозиноне 35 7 11 17 43-63 32
17
 Эмполи 35 8 8 19 26-50 32
18
 Удинезе 34 4 17 13 32-51 29
19
 Сассуоло 35 7 8 20 41-70 29
20
 Салернитана 34 2 9 23 26-73 15
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 0 : 0
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