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Сегодня, 10:00

Индзаги рассказал, что думает о составе «Интера»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением о составе команды. Ранее клуб досрочно оформил чемпионство Италии.

«Я уже сказал клубу, что сохранил бы весь текущий состав на новый сезон, если бы это зависело от меня. Я знаю, что это невозможно, но я бы действительно удержал всех игроков», — цитирует Индзаги журналист Даниэле Мари.

«Интер» (89) продолжает лидировать в турнирной таблице. Команда Симоне Индзаги, ранее досрочно ставшая чемпионом Италии, 4 мая потерпела первое поражение в серии А с 27 сентября — в 6-м туре «Интер» также уступил «Сассуоло» (1:2).

ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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Мхитарян поделился эмоциями от чемпионства «Интера»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 35 28 5 2 81-19 89
2
 Милан 34 21 7 6 64-39 70
3
 Ювентус 34 18 11 5 47-26 65
4
 Болонья 35 17 13 5 49-27 64
5
 Рома 34 17 8 9 61-41 59
6
 Аталанта 33 17 6 10 61-37 57
7
 Лацио 35 17 5 13 45-37 56
8
 Фиорентина 33 14 8 11 50-37 50
9
 Наполи 34 13 11 10 52-43 50
10
 Торино 35 11 14 10 31-31 47
11
 Монца 35 11 12 12 38-46 45
12
 Дженоа 34 10 12 12 38-40 42
13
 Лечче 34 8 12 14 31-49 36
14
 Кальяри 34 7 11 16 36-59 32
15
 Фрозиноне 34 7 10 17 43-63 31
16
 Верона 34 7 10 17 31-45 31
17
 Эмполи 34 8 7 19 26-50 31
18
 Удинезе 34 4 17 13 32-51 29
19
 Сассуоло 35 7 8 20 41-70 29
20
 Салернитана 34 2 9 23 26-73 15
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38 тур
3.05 21:45
Торино – Болонья
 0 : 0
4.05 19:00
Монца – Лацио
 2 : 2
4.05 21:45
Сассуоло – Интер
 1 : 0
5.05 13:30
Кальяри – Лечче
 - : -
5.05 16:00
Эмполи – Фрозиноне
 - : -
5.05 16:00
Верона – Фиорентина
 - : -
5.05 19:00
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