Индзаги рассказал, что думает о составе «Интера»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением о составе команды. Ранее клуб досрочно оформил чемпионство Италии.

«Я уже сказал клубу, что сохранил бы весь текущий состав на новый сезон, если бы это зависело от меня. Я знаю, что это невозможно, но я бы действительно удержал всех игроков», — цитирует Индзаги журналист Даниэле Мари.