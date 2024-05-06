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Сегодня, 18:13

«Салернитана» — «Аталанта»: Миранчук сыграет с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Салернитаной» и «Аталантой» в 35-м туре итальянской серии А.

Игра пройдет в Салерно. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук попал в стартовый состав своей команды.

«Салернитана»: Фьорилло, Пирола, Фасио, Пасалидис, Брадарич, Самбья, Кулибали, Башич, Виньято, Чауна, Иквуэмеси.

«Аталанта»: Карнесекки, Дзаппакоста, Де Рон, Скальвини, Хин, Хатебур, Эдерсон, Пашалич, Лукман, Миранчук, Скамакка.

Италия. Серия А. 35-й тур
06 мая, 19:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
Аталанта

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Салернитана
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«Салернитана» — «Аталанта»: смотреть трансляцию матча чемпионата Италии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 35 28 5 2 81-19 89
2
 Милан 35 21 8 6 67-42 71
3
 Ювентус 35 18 12 5 48-27 66
4
 Болонья 35 17 13 5 49-27 64
5
 Рома 35 17 9 9 62-42 60
6
 Аталанта 33 17 6 10 61-37 57
7
 Лацио 35 17 5 13 45-37 56
8
 Фиорентина 34 14 8 12 51-39 50
9
 Наполи 34 13 11 10 52-43 50
10
 Торино 35 11 14 10 31-31 47
11
 Монца 35 11 12 12 38-46 45
12
 Дженоа 35 10 13 12 41-43 43
13
 Лечче 35 8 13 14 32-50 37
14
 Верона 35 8 10 17 33-46 34
15
 Кальяри 35 7 12 16 37-60 33
16
 Фрозиноне 35 7 11 17 43-63 32
17
 Эмполи 35 8 8 19 26-50 32
18
 Удинезе 34 4 17 13 32-51 29
19
 Сассуоло 35 7 8 20 41-70 29
20
 Салернитана 34 2 9 23 26-73 15
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37 тур
38 тур
3.05 21:45
Торино – Болонья
 0 : 0
4.05 19:00
Монца – Лацио
 2 : 2
4.05 21:45
Сассуоло – Интер
 1 : 0
5.05 13:30
Кальяри – Лечче
 1 : 1
5.05 16:00
Эмполи – Фрозиноне
 0 : 0
5.05 16:00
Верона – Фиорентина
 2 : 1
5.05 19:00
Милан – Дженоа
 3 : 3
5.05 21:45
Рома – Ювентус
 1 : 1
6.05 19:00
Салернитана – Аталанта
 - : -
6.05 21:45
Удинезе – Наполи
 - : -
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 14
П
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 32 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 30 1 11
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