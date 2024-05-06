«Салернитана» — «Аталанта»: Миранчук сыграет с первых минут
Стали известны стартовые составы на матч между «Салернитаной» и «Аталантой» в 35-м туре итальянской серии А.
Игра пройдет в Салерно. Начало — в 19.00 по московскому времени.
Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук попал в стартовый состав своей команды.
«Салернитана»: Фьорилло, Пирола, Фасио, Пасалидис, Брадарич, Самбья, Кулибали, Башич, Виньято, Чауна, Иквуэмеси.
«Аталанта»: Карнесекки, Дзаппакоста, Де Рон, Скальвини, Хин, Хатебур, Эдерсон, Пашалич, Лукман, Миранчук, Скамакка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|35
|28
|5
|2
|81-19
|89
|
2
|Милан
|35
|21
|8
|6
|67-42
|71
|
3
|Ювентус
|35
|18
|12
|5
|48-27
|66
|
4
|Болонья
|35
|17
|13
|5
|49-27
|64
|
5
|Рома
|35
|17
|9
|9
|62-42
|60
|
6
|Аталанта
|33
|17
|6
|10
|61-37
|57
|
7
|Лацио
|35
|17
|5
|13
|45-37
|56
|
8
|Фиорентина
|34
|14
|8
|12
|51-39
|50
|
9
|Наполи
|34
|13
|11
|10
|52-43
|50
|
10
|Торино
|35
|11
|14
|10
|31-31
|47
|
11
|Монца
|35
|11
|12
|12
|38-46
|45
|
12
|Дженоа
|35
|10
|13
|12
|41-43
|43
|
13
|Лечче
|35
|8
|13
|14
|32-50
|37
|
14
|Верона
|35
|8
|10
|17
|33-46
|34
|
15
|Кальяри
|35
|7
|12
|16
|37-60
|33
|
16
|Фрозиноне
|35
|7
|11
|17
|43-63
|32
|
17
|Эмполи
|35
|8
|8
|19
|26-50
|32
|
18
|Удинезе
|34
|4
|17
|13
|32-51
|29
|
19
|Сассуоло
|35
|7
|8
|20
|41-70
|29
|
20
|Салернитана
|34
|2
|9
|23
|26-73
|15
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
|3.05
|21:45
|
Торино – Болонья
|0 : 0
|4.05
|19:00
|
Монца – Лацио
|2 : 2
|4.05
|21:45
|
Сассуоло – Интер
|1 : 0
|5.05
|13:30
|
Кальяри – Лечче
|1 : 1
|5.05
|16:00
|
Эмполи – Фрозиноне
|0 : 0
|5.05
|16:00
|
Верона – Фиорентина
|2 : 1
|5.05
|19:00
|
Милан – Дженоа
|3 : 3
|5.05
|21:45
|
Рома – Ювентус
|1 : 1
|6.05
|19:00
|
Салернитана – Аталанта
|- : -
|6.05
|21:45
|
Удинезе – Наполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|14
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|32
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|30
|1
|11
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