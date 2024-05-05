«Фиорентина» проиграла «Вероне» в серии А
«Фиорентина» на выезде уступила «Вероне» в матче 35-го тура итальянской серии А — 1:2.
Счет на 13-й минуте с пенальти открыл полузащитник хозяев Дарко Лазович. На 42-й минуте гости отыгрались благодаря голу Гаэтано Кастровилли. Победу «Вероне» принес гол Тиджани Нослина на 59-й минуте.
«Фиорентина» (50 очков) остается на восьмом месте в серии А. «Верона» (34) поднялась на 14-е место в турнирной таблице.
В других матчах «Кальяри» в меньшинстве сыграл вничью с «Лечче» (1:1), а «Эмполи» поделил очки с «Фрозиноне» (0:0).
Источник: Таблица серии А
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|35
|28
|5
|2
|81-19
|89
|
2
|Милан
|34
|21
|7
|6
|64-39
|70
|
3
|Ювентус
|34
|18
|11
|5
|47-26
|65
|
4
|Болонья
|35
|17
|13
|5
|49-27
|64
|
5
|Рома
|34
|17
|8
|9
|61-41
|59
|
6
|Аталанта
|33
|17
|6
|10
|61-37
|57
|
7
|Лацио
|35
|17
|5
|13
|45-37
|56
|
8
|Фиорентина
|34
|14
|8
|12
|51-39
|50
|
9
|Наполи
|34
|13
|11
|10
|52-43
|50
|
10
|Торино
|35
|11
|14
|10
|31-31
|47
|
11
|Монца
|35
|11
|12
|12
|38-46
|45
|
12
|Дженоа
|34
|10
|12
|12
|38-40
|42
|
13
|Лечче
|35
|8
|13
|14
|32-50
|37
|
14
|Верона
|35
|8
|10
|17
|33-46
|34
|
15
|Кальяри
|35
|7
|12
|16
|37-60
|33
|
16
|Фрозиноне
|35
|7
|11
|17
|43-63
|32
|
17
|Эмполи
|35
|8
|8
|19
|26-50
|32
|
18
|Удинезе
|34
|4
|17
|13
|32-51
|29
|
19
|Сассуоло
|35
|7
|8
|20
|41-70
|29
|
20
|Салернитана
|34
|2
|9
|23
|26-73
|15
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36 тур
37 тур
38 тур
|3.05
|21:45
|
Торино – Болонья
|0 : 0
|4.05
|19:00
|
Монца – Лацио
|2 : 2
|4.05
|21:45
|
Сассуоло – Интер
|1 : 0
|5.05
|13:30
|
Кальяри – Лечче
|1 : 1
|5.05
|16:00
|
Эмполи – Фрозиноне
|0 : 0
|5.05
|16:00
|
Верона – Фиорентина
|2 : 1
|5.05
|19:00
|
Милан – Дженоа
|- : -
|5.05
|21:45
|
Рома – Ювентус
|- : -
|6.05
|19:00
|
Салернитана – Аталанта
|- : -
|6.05
|21:45
|
Удинезе – Наполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|14
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|32
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|29
|1
|11
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