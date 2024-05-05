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Сегодня, 17:55

«Фиорентина» проиграла «Вероне» в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Фиорентина» на выезде уступила «Вероне» в матче 35-го тура итальянской серии А — 1:2.

Счет на 13-й минуте с пенальти открыл полузащитник хозяев Дарко Лазович. На 42-й минуте гости отыгрались благодаря голу Гаэтано Кастровилли. Победу «Вероне» принес гол Тиджани Нослина на 59-й минуте.

«Фиорентина» (50 очков) остается на восьмом месте в серии А. «Верона» (34) поднялась на 14-е место в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 35-й тур
05 мая, 16:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
2:1
Фиорентина

В других матчах «Кальяри» в меньшинстве сыграл вничью с «Лечче» (1:1), а «Эмполи» поделил очки с «Фрозиноне» (0:0).

Италия. Серия А. 35-й тур
05 мая, 13:30. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
1:1
Лечче
Италия. Серия А. 35-й тур
05 мая, 16:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
0:0
Фрозиноне

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Верона
ФК Кальяри
ФК Лечче
ФК Фиорентина
ФК Фрозиноне
ФК Эмполи
0
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Тухель может возглавить «Милан»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 35 28 5 2 81-19 89
2
 Милан 34 21 7 6 64-39 70
3
 Ювентус 34 18 11 5 47-26 65
4
 Болонья 35 17 13 5 49-27 64
5
 Рома 34 17 8 9 61-41 59
6
 Аталанта 33 17 6 10 61-37 57
7
 Лацио 35 17 5 13 45-37 56
8
 Фиорентина 34 14 8 12 51-39 50
9
 Наполи 34 13 11 10 52-43 50
10
 Торино 35 11 14 10 31-31 47
11
 Монца 35 11 12 12 38-46 45
12
 Дженоа 34 10 12 12 38-40 42
13
 Лечче 35 8 13 14 32-50 37
14
 Верона 35 8 10 17 33-46 34
15
 Кальяри 35 7 12 16 37-60 33
16
 Фрозиноне 35 7 11 17 43-63 32
17
 Эмполи 35 8 8 19 26-50 32
18
 Удинезе 34 4 17 13 32-51 29
19
 Сассуоло 35 7 8 20 41-70 29
20
 Салернитана 34 2 9 23 26-73 15
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38 тур
3.05 21:45
Торино – Болонья
 0 : 0
4.05 19:00
Монца – Лацио
 2 : 2
4.05 21:45
Сассуоло – Интер
 1 : 0
5.05 13:30
Кальяри – Лечче
 1 : 1
5.05 16:00
Эмполи – Фрозиноне
 0 : 0
5.05 16:00
Верона – Фиорентина
 2 : 1
5.05 19:00
Милан – Дженоа
 - : -
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Рома – Ювентус
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Интер

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Виктор Осимхен

Наполи

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П
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 32 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 29 1 11
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