«Ювентус» сыграл вничью с «Ромой» и продлил серию без побед до 5 матчей

«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Ромой» в матче 35-го тура итальянской серии А — 1:1.

Счет на 15-й минуте открыл форвард римлян Ромелу Лукаку. На 31-й минуте туринцы отыгрались благодаря голу Бремера.

«Ювентус» (66 очков) остался на третьем месте в серии А. Команда Массимилиано Аллегри продлила серию без побед во всех турнирах до 5 матчей.

«Рома» (60) идет пятой в турнирной таблице.