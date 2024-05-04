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Сегодня, 07:00

Чемпионат Италии: расписание и результаты матчей 35-го тура серии А

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Футболисты &amp;quot;Интера&amp;quot;.
Фото Global Look Press

Матчи 35-го тура серии А сезона-2023/24 состоятся с 3 по 6 мая. Откроет тур игра «Торино» — «Болонья», которая состоится в пятницу, 3 мая. «Интер» в 35-м туре сыграет с «Сассуоло», «Ювентус» — с «Ромой», а «Аталанта» Алексея Миранчука — с «Салернитано».
После 34 туров в чемпионате Италии лидирует миланский «Интер» — команда набрала 89 очков.

Чемпионат Италии: расписание и результаты матчей 35-го тура серии А

3 мая, пятница

21:45. «Торино» — «Болонья»

Италия. Серия А. 35-й тур
03 мая, 21:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
0:0
Болонья

4 мая, суббота

19:00. «Монца» — «Лацио»

Италия. Серия А. 35-й тур
04 мая, 19:00. U-Power Stadium (Монца)
Монца
Лацио

21:45. «Сассуоло» — «Интер»

Италия. Серия А. 35-й тур
04 мая, 21:45. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
Интер

5 мая, воскресенье

13:30. «Кальяри» — «Лечче»

Италия. Серия А. 35-й тур
05 мая, 13:30. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
Лечче

16:00. «Эмполи» — «Фрозиноне»

Италия. Серия А. 35-й тур
05 мая, 16:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
Фрозиноне

16:00. «Верона» — «Фиорентина»

Италия. Серия А. 35-й тур
05 мая, 16:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Фиорентина

19:00. «Милан» — «Дженоа»

Италия. Серия А. 35-й тур
05 мая, 19:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Дженоа

21:45. «Рома» — «Ювентус»

Италия. Серия А. 35-й тур
05 мая, 21:45. Olimpico (Рим)
Рома
Ювентус

6 мая, понедельник

19:00. «Салернитана» — «Аталанта»

Италия. Серия А. 35-й тур
06 мая, 19:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
Аталанта

21:45. «Удинезе» — «Наполи»

Италия. Серия А. 35-й тур
06 мая, 21:45. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
Наполи

Время начала матчей — московское.

Чемпионат Италии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
ФК Ювентус
0
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Ибрагимович нашел нового главного тренера для «Милана»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 34 28 5 1 81-18 89
2
 Милан 34 21 7 6 64-39 70
3
 Ювентус 34 18 11 5 47-26 65
4
 Болонья 35 17 13 5 49-27 64
5
 Рома 34 17 8 9 61-41 59
6
 Аталанта 33 17 6 10 61-37 57
7
 Лацио 34 17 4 13 43-35 55
8
 Фиорентина 33 14 8 11 50-37 50
9
 Наполи 34 13 11 10 52-43 50
10
 Торино 35 11 14 10 31-31 47
11
 Монца 34 11 11 12 36-44 44
12
 Дженоа 34 10 12 12 38-40 42
13
 Лечче 34 8 12 14 31-49 36
14
 Кальяри 34 7 11 16 36-59 32
15
 Фрозиноне 34 7 10 17 43-63 31
16
 Верона 34 7 10 17 31-45 31
17
 Эмполи 34 8 7 19 26-50 31
18
 Удинезе 34 4 17 13 32-51 29
19
 Сассуоло 34 6 8 20 40-70 26
20
 Салернитана 34 2 9 23 26-73 15
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38 тур
3.05 21:45
Торино – Болонья
 0 : 0
4.05 19:00
Монца – Лацио
 - : -
4.05 21:45
Сассуоло – Интер
 - : -
5.05 13:30
Кальяри – Лечче
 - : -
5.05 16:00
Эмполи – Фрозиноне
 - : -
5.05 16:00
Верона – Фиорентина
 - : -
5.05 19:00
Милан – Дженоа
 - : -
5.05 21:45
Рома – Ювентус
 - : -
6.05 19:00
Салернитана – Аталанта
 - : -
6.05 21:45
Удинезе – Наполи
 - : -
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 14
П
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 31 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 29 1 11
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