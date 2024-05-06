Болельщики «Факела» скандировали оскорбительные кричалки в адрес «Зенита» во время матча РПЛ

Во время матча 27-го тура РПЛ между «Факелом» и «Зенитом» болельщики воронежцев скандировали оскорбительные кричалки в адрес петербургского клуба.

В частности, фанаты использовали следующую фразу: «Зенит» — позор российского футбола».

Игра проходит в Воронеже. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.