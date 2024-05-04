«Интер» проиграл «Сассуоло» и потерпел первое поражение в серии А с сентября

«Интер» на выезде уступил «Сассуоло» в матче 35-го тура итальянской серии А — 0:1.

Единственный гол на 20-й минуте забил форвард хозяев Арман Лорьенте.

«Сассуоло» (29 очков) остается на предпоследнем месте в серии А.

«Интер» (89) продолжает лидировать в турнирной таблице. Команда Симоне Индзаги, ранее досрочно ставшая чемпионом Италии, потерпела первое поражение в серии А с 27 сентября — в 6-м туре «Интер» также уступил «Сассуоло» (1:2).