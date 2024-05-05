Индзаги отреагировал на первое поражение «Интера» с сентября в серии А

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги отреагировал на поражение от «Сассуоло» (0:1) в матче 35-го тура серии А. Это был первый проигрыш команды в серии А с сентября 2023 года.

«Мы забивали в 42 матчах подряд с прошлогодней встречи с «Монцей», но «Сассуоло» хорошо защищался, был собран и упорно сражался, следует отдать ему должное», — цитирует специалиста Football Italia.

«Интер» (89) продолжает лидировать в турнирной таблице. Команда Симоне Индзаги, ранее досрочно ставшая чемпионом Италии, потерпела первое поражение в серии А с 27 сентября — в 6-м туре «Интер» также уступил «Сассуоло» (1:2).