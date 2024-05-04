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Сегодня, 08:50

Тиагу Мотта: «Мое будущее сейчас не волнует меня»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Болоньи» Тиагу Мотта пока не определился со своим будущим. На прошлой неделе появилась информация, что он продолжит карьеру в «Ювентусе».

«Оставаться в клубе, как Хаби Алонсо? У Хаби на это были свои причины. Мое будущее сейчас не волнует меня. Я сосредоточен на финальных играх. В нужный момент мы обсудим, хотим ли мы продолжать вместе работать или нет. Я всегда буду надеяться на лучшее для «Болоньи», — сказал Sky Italia Мотта.

Мотта работает в «Болонье» с сентября 2022 года. После 35 матчей его команда с 64 очками занимает четвертое место в серии А.

Тиагу Мотта. Тиагу Мотта согласился возглавить «Ювентус»
Тиагу Мотта
Футбол
ФК Болонья
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Чемпионат Италии: расписание и результаты матчей 35-го тура серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 34 28 5 1 81-18 89
2
 Милан 34 21 7 6 64-39 70
3
 Ювентус 34 18 11 5 47-26 65
4
 Болонья 35 17 13 5 49-27 64
5
 Рома 34 17 8 9 61-41 59
6
 Аталанта 33 17 6 10 61-37 57
7
 Лацио 34 17 4 13 43-35 55
8
 Фиорентина 33 14 8 11 50-37 50
9
 Наполи 34 13 11 10 52-43 50
10
 Торино 35 11 14 10 31-31 47
11
 Монца 34 11 11 12 36-44 44
12
 Дженоа 34 10 12 12 38-40 42
13
 Лечче 34 8 12 14 31-49 36
14
 Кальяри 34 7 11 16 36-59 32
15
 Фрозиноне 34 7 10 17 43-63 31
16
 Верона 34 7 10 17 31-45 31
17
 Эмполи 34 8 7 19 26-50 31
18
 Удинезе 34 4 17 13 32-51 29
19
 Сассуоло 34 6 8 20 40-70 26
20
 Салернитана 34 2 9 23 26-73 15
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33 тур
34 тур
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36 тур
37 тур
38 тур
3.05 21:45
Торино – Болонья
 0 : 0
4.05 19:00
Монца – Лацио
 - : -
4.05 21:45
Сассуоло – Интер
 - : -
5.05 13:30
Кальяри – Лечче
 - : -
5.05 16:00
Эмполи – Фрозиноне
 - : -
5.05 16:00
Верона – Фиорентина
 - : -
5.05 19:00
Милан – Дженоа
 - : -
5.05 21:45
Рома – Ювентус
 - : -
6.05 19:00
Салернитана – Аталанта
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 23
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

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Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

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Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

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Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 29 1 11
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