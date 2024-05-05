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«Милан» не удержал победу над «Дженоа»

Руслан Минаев
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«Милан» — «Дженоа».
Фото Reuters

«Милан» дома сыграл вничью с «Дженоа» в матче 35-го тура серии А — 3:3.

У хозяев голы забивали Алессандро Флоренци, Маттео Габбия и Оливье Жиру. У гостей отметились Матео Ретеги и Калеб Экубан, автогол на счету Малика Тшау.

«Милан» набрал 71 очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Стефано Пиоли продлила серию без побед до 4 матчей — три ничьих и одно поражение. «Дженоа» с 43 очками — на 12-й строчке.

Италия. Серия А. 35-й тур
05 мая, 19:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
3:3
Дженоа

ФК Дженоа
ФК Милан
0
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«Фиорентина» проиграла «Вероне» в серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 35 28 5 2 81-19 89
2
 Милан 35 21 8 6 67-42 71
3
 Ювентус 34 18 11 5 47-26 65
4
 Болонья 35 17 13 5 49-27 64
5
 Рома 34 17 8 9 61-41 59
6
 Аталанта 33 17 6 10 61-37 57
7
 Лацио 35 17 5 13 45-37 56
8
 Фиорентина 34 14 8 12 51-39 50
9
 Наполи 34 13 11 10 52-43 50
10
 Торино 35 11 14 10 31-31 47
11
 Монца 35 11 12 12 38-46 45
12
 Дженоа 35 10 13 12 41-43 43
13
 Лечче 35 8 13 14 32-50 37
14
 Верона 35 8 10 17 33-46 34
15
 Кальяри 35 7 12 16 37-60 33
16
 Фрозиноне 35 7 11 17 43-63 32
17
 Эмполи 35 8 8 19 26-50 32
18
 Удинезе 34 4 17 13 32-51 29
19
 Сассуоло 35 7 8 20 41-70 29
20
 Салернитана 34 2 9 23 26-73 15
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3.05 21:45
Торино – Болонья
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4.05 21:45
Сассуоло – Интер
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5.05 13:30
Кальяри – Лечче
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5.05 16:00
Эмполи – Фрозиноне
 0 : 0
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Верона – Фиорентина
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5.05 19:00
Милан – Дженоа
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Пауло Дибала

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Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
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Антуан Макумбу

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Тео Эрнандез

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