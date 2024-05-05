«Милан» не удержал победу над «Дженоа»

«Милан» дома сыграл вничью с «Дженоа» в матче 35-го тура серии А — 3:3.

У хозяев голы забивали Алессандро Флоренци, Маттео Габбия и Оливье Жиру. У гостей отметились Матео Ретеги и Калеб Экубан, автогол на счету Малика Тшау.

«Милан» набрал 71 очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Стефано Пиоли продлила серию без побед до 4 матчей — три ничьих и одно поражение. «Дженоа» с 43 очками — на 12-й строчке.