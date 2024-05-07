Президент «Интера» заявил, что Лаутаро Мартинес останется в клубе

Президент «Интера» Хавьер Дзанетти рассказал о будущем форварда Лаутаро Мартинеса.

«Лаутаро останется в клубе и по-прежнему будет нашим капитаном», — приводит слова Дханетти DAZN.

26-летний аргентинец выступает за «Интер» с 2018 года. В текущем сезоне форвард провел 42 матча, в которых забил 26 голов и сделал 6 результативных передач.