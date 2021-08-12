Роналду может присоединится к Неймару и Месси в «ПСЖ» в следующем году

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может перейти в «ПСЖ» летом 2022 года, информирует AS. 36-летний португалец должен заменить Килиана Мбаппе, который, веротяно, уйдет в «Реал» в связи с окончанием срока контракта. Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи вместо него хочет видеть именно Роналду.

У португальца в следующем году также истечет срок соглашения с «Ювентусом». В случае перехода в «ПСЖ», предполагается, что его контракт будет рассчитан на два года.

Как отмечается, для Аль-Хелаифи всегда было мечтой собрать в одной команде Неймара, Роналду и Лионеля Месси. Последний на днях официально стал игроком «ПСЖ» после ухода из «Барселоны».