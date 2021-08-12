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«Мы заплакали». Месси рассказал, как узнал об уходе из «Барселоны»

08:56
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал, как узнал о том, что не сможет продлить контракт с «Барселоной».

«Мой отец вернулся домой. Он провел с Лапортой весь вечер. Вернувшись, он рассказал мне об итогах переговоров, — цитирует Месси Football Espana со ссылкой на BBC. - Тогда я почувствовал себя очень подавленным. Потом нужно было подготовиться, чтобы все рассказать жене. Мы заплакали. Потом надо было рассказать все детям. Конечно, мы старались подбодрить друг друга. Надо было найти правильный выход, ведь в декабре мы сказали им, что будем жить в Барселоне.

Мы знали, как это сложно, особенно для Тьяго. Иногда мы слишком много думаем о разных проблемах, однако дети очень быстро ассимилируются. Они воспринимают вещи совсем по-другому. Хотя Тьяго мог бы держать все внутри, но сейчас ему вроде бы все нравится. Он похож на меня. Может страдать внутри, но не показывать этого. Ему придется адаптироваться, и это хороший опыт для него. Уверен, что все будут счастливы, мы получим удовольствие в новом клубе".

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Материалы сюжета: Лионель Месси и «ПСЖ»: Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы