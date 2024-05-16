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Сегодня, 18:41

Marca: «Реал» ждет разрешения «ПСЖ», чтобы представить Мбаппе до начала Евро-2024

Руслан Минаев
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

«Реал» хочет провести презентацию форварда Килиана Мбаппе до начала чемпионата Европы, который стартует 14 июня, сообщает Marca.

По данным источника, мадридский клуб пытается добиться разрешения «ПСЖ», так как контракт 25-летнего француза с парижанами истекает лишь 30 июня. «Реал» планирует провести церемонию подписания соглашения с 3 по 9 июня.

Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» в пятницу, 10 мая. Форвард покинет команду на правах свободного агента.

В сезоне-2023/24 форвард забил 44 гола и сделал 10 результативных передач в 47 матчах за парижан во всех турнирах.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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В «Барселоне» хотят арендовать хавбека «Ливерпуля» Диаса
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 36 29 6 1 83-22 93
2
 Барселона 35 23 7 5 72-43 76
3
 Жирона 36 23 6 7 75-45 75
4
 Атлетико 36 23 4 9 67-39 73
5
 Атлетик 36 17 11 8 58-37 62
6
 Бетис 35 14 13 8 46-41 55
7
 Р. Сосьедад 35 14 12 9 48-37 54
8
 Вильярреал 36 14 9 13 60-60 51
9
 Валенсия 35 13 9 13 37-39 48
10
 Хетафе 36 10 13 13 41-51 43
11
 Алавес 36 11 9 16 34-45 42
12
 Севилья 36 10 11 15 47-50 41
13
 Осасуна 36 11 8 17 40-54 41
14
 Р. Вальекано 36 8 14 14 29-44 38
15
 Сельта 36 9 10 17 42-54 37
16
 Лас-Пальмас 35 10 7 18 30-44 37
17
 Мальорка 36 7 15 14 29-41 36
18
 Кадис 36 6 14 16 25-49 32
19
 Гранада 36 4 9 23 37-70 21
20
 Альмерия 35 2 11 22 35-70 17
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38 тур
14.05 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 1
14.05 22:30
Реал – Алавес
 5 : 0
14.05 23:00
Жирона – Вильярреал
 0 : 1
15.05 20:30
Р. Вальекано – Гранада
 2 : 1
15.05 20:30
Севилья – Кадис
 0 : 1
15.05 23:00
Сельта – Атлетик
 2 : 1
15.05 23:00
Хетафе – Атлетико
 0 : 3
16.05 20:30
Лас-Пальмас – Бетис
 - : -
16.05 22:30
Альмерия – Барселона
 - : -
16.05 23:00
Р. Сосьедад – Валенсия
 - : -
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Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 20
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 19
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 19
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 13
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 10
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 27 2 3
Санти Комесанья

Санти Комесанья

Вильярреал

 25 1 6
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