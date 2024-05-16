Marca: «Реал» ждет разрешения «ПСЖ», чтобы представить Мбаппе до начала Евро-2024
«Реал» хочет провести презентацию форварда Килиана Мбаппе до начала чемпионата Европы, который стартует 14 июня, сообщает Marca.
По данным источника, мадридский клуб пытается добиться разрешения «ПСЖ», так как контракт 25-летнего француза с парижанами истекает лишь 30 июня. «Реал» планирует провести церемонию подписания соглашения с 3 по 9 июня.
Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» в пятницу, 10 мая. Форвард покинет команду на правах свободного агента.
В сезоне-2023/24 форвард забил 44 гола и сделал 10 результативных передач в 47 матчах за парижан во всех турнирах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|36
|29
|6
|1
|83-22
|93
|
2
|Барселона
|35
|23
|7
|5
|72-43
|76
|
3
|Жирона
|36
|23
|6
|7
|75-45
|75
|
4
|Атлетико
|36
|23
|4
|9
|67-39
|73
|
5
|Атлетик
|36
|17
|11
|8
|58-37
|62
|
6
|Бетис
|35
|14
|13
|8
|46-41
|55
|
7
|Р. Сосьедад
|35
|14
|12
|9
|48-37
|54
|
8
|Вильярреал
|36
|14
|9
|13
|60-60
|51
|
9
|Валенсия
|35
|13
|9
|13
|37-39
|48
|
10
|Хетафе
|36
|10
|13
|13
|41-51
|43
|
11
|Алавес
|36
|11
|9
|16
|34-45
|42
|
12
|Севилья
|36
|10
|11
|15
|47-50
|41
|
13
|Осасуна
|36
|11
|8
|17
|40-54
|41
|
14
|Р. Вальекано
|36
|8
|14
|14
|29-44
|38
|
15
|Сельта
|36
|9
|10
|17
|42-54
|37
|
16
|Лас-Пальмас
|35
|10
|7
|18
|30-44
|37
|
17
|Мальорка
|36
|7
|15
|14
|29-41
|36
|
18
|Кадис
|36
|6
|14
|16
|25-49
|32
|
19
|Гранада
|36
|4
|9
|23
|37-70
|21
|
20
|Альмерия
|35
|2
|11
|22
|35-70
|17
|14.05
|20:30
|
Осасуна – Мальорка
|1 : 1
|14.05
|22:30
|
Реал – Алавес
|5 : 0
|14.05
|23:00
|
Жирона – Вильярреал
|0 : 1
|15.05
|20:30
|
Р. Вальекано – Гранада
|2 : 1
|15.05
|20:30
|
Севилья – Кадис
|0 : 1
|15.05
|23:00
|
Сельта – Атлетик
|2 : 1
|15.05
|23:00
|
Хетафе – Атлетико
|0 : 3
|16.05
|20:30
|
Лас-Пальмас – Бетис
|- : -
|16.05
|22:30
|
Альмерия – Барселона
|- : -
|16.05
|23:00
|
Р. Сосьедад – Валенсия
|- : -
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|20
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|19
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|19
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|13
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|10
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|27
|2
|3
|
|
Санти Комесанья
Вильярреал
|25
|1
|6