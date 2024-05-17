Мбаппе — об уходе из «ПСЖ»: «Я многое потеряю, но дальше меня ждет нечто волшебное»
Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал свой уход из парижской команды по окончании сезона.
«Я многое потеряю [покинув Францию], но приобрету много чего другого. Я с нетерпением этого жду и очень взволнован. То, что меня ждет впереди, будет волшебным», — приводит слова Мбаппе Get French Football News.
10 мая Мбаппе объявил, что уйдет из «ПСЖ» на правах свободного агента по окончании сезона-2023/24. Наиболее вероятно, что форвард продолжит карьеру в «Реале». 16 мая сообщалось, что мадридский клуб рассчитывает официально объявить о сделке с футболистом до начала Евро-2024.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|33
|21
|10
|2
|79-33
|73
|
2
|Монако
|33
|19
|7
|7
|64-42
|64
|
3
|Лилль
|33
|16
|10
|7
|50-32
|58
|
4
|Брест
|33
|16
|10
|7
|50-34
|58
|
5
|Ницца
|33
|15
|9
|9
|38-27
|54
|
6
|Ланс
|33
|14
|8
|11
|43-35
|50
|
7
|Лион
|33
|15
|5
|13
|47-54
|50
|
8
|Марсель
|33
|12
|11
|10
|50-40
|47
|
9
|Ренн
|33
|12
|10
|11
|52-44
|46
|
10
|Реймс
|33
|12
|8
|13
|40-46
|44
|
11
|Тулуза
|33
|11
|10
|12
|42-43
|43
|
12
|Монпелье
|33
|10
|11
|12
|41-46
|41
|
13
|Страсбур
|33
|10
|9
|14
|37-48
|39
|
14
|Нант
|33
|9
|6
|18
|30-51
|33
|
15
|Гавр
|33
|7
|11
|15
|33-43
|32
|
16
|Метц
|33
|8
|5
|20
|35-56
|29
|
17
|Лорьян
|33
|6
|8
|19
|38-66
|26
|
18
|Клермон Фут
|33
|5
|10
|18
|26-55
|25
|19.05
|22:00
|
Гавр – Марсель
|- : -
|19.05
|22:00
|
Ланс – Монпелье
|- : -
|19.05
|22:00
|
Лилль – Ницца
|- : -
|19.05
|22:00
|
Лорьян – Клермон Фут
|- : -
|19.05
|22:00
|
Лион – Страсбур
|- : -
|19.05
|22:00
|
Метц – ПСЖ
|- : -
|19.05
|22:00
|
Монако – Нант
|- : -
|19.05
|22:00
|
Реймс – Ренн
|- : -
|19.05
|22:00
|
Тулуза – Брест
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|27
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|20
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|23
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2