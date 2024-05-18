«Анже» вернулся в лигу 1, «Сент-Этьен» сыграет в плей-офф
В пятницу, 17 мая, состоялся заключительный тур сезона-2023/24 во втором дивизионе Франции.
«Анже» сыграл вничью с «Дюнкерком» (0:0) и благодаря тому, что «Сент-Этьен» проиграл «Кевийи-Руану» (1:2), занял 2-е место в турнирной таблице. Черно-белые спустя год вернулись в элиту французского футбола. После финального свистка болельщики вырвались на поле отмечать успех.
«Сент-Этьен» финишировал на третьей строчке и сыграет в финале плей-офф с победителем матча между «Пари» и «Родезом», которые заняли 4-е и 5-е места соответственно.
Чемпионом лиги 2 еще неделю назад стал «Осер». В третий дивизион Франции по итогам сезона вылетели «Труа», «Конкарно», «Кевийи-Руан» и «Валаансьен».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|33
|21
|10
|2
|79-33
|73
|
2
|Монако
|33
|19
|7
|7
|64-42
|64
|
3
|Лилль
|33
|16
|10
|7
|50-32
|58
|
4
|Брест
|33
|16
|10
|7
|50-34
|58
|
5
|Ницца
|33
|15
|9
|9
|38-27
|54
|
6
|Ланс
|33
|14
|8
|11
|43-35
|50
|
7
|Лион
|33
|15
|5
|13
|47-54
|50
|
8
|Марсель
|33
|12
|11
|10
|50-40
|47
|
9
|Ренн
|33
|12
|10
|11
|52-44
|46
|
10
|Реймс
|33
|12
|8
|13
|40-46
|44
|
11
|Тулуза
|33
|11
|10
|12
|42-43
|43
|
12
|Монпелье
|33
|10
|11
|12
|41-46
|41
|
13
|Страсбур
|33
|10
|9
|14
|37-48
|39
|
14
|Нант
|33
|9
|6
|18
|30-51
|33
|
15
|Гавр
|33
|7
|11
|15
|33-43
|32
|
16
|Метц
|33
|8
|5
|20
|35-56
|29
|
17
|Лорьян
|33
|6
|8
|19
|38-66
|26
|
18
|Клермон Фут
|33
|5
|10
|18
|26-55
|25
|19.05
|22:00
|
Гавр – Марсель
|- : -
|19.05
|22:00
|
Ланс – Монпелье
|- : -
|19.05
|22:00
|
Лилль – Ницца
|- : -
|19.05
|22:00
|
Лорьян – Клермон Фут
|- : -
|19.05
|22:00
|
Лион – Страсбур
|- : -
|19.05
|22:00
|
Метц – ПСЖ
|- : -
|19.05
|22:00
|
Монако – Нант
|- : -
|19.05
|22:00
|
Реймс – Ренн
|- : -
|19.05
|22:00
|
Тулуза – Брест
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|27
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|20
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|23
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2