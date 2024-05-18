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«Анже» вернулся в лигу 1, «Сент-Этьен» сыграет в плей-офф

Евгений Козинов
Корреспондент
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В пятницу, 17 мая, состоялся заключительный тур сезона-2023/24 во втором дивизионе Франции.

«Анже» сыграл вничью с «Дюнкерком» (0:0) и благодаря тому, что «Сент-Этьен» проиграл «Кевийи-Руану» (1:2), занял 2-е место в турнирной таблице. Черно-белые спустя год вернулись в элиту французского футбола. После финального свистка болельщики вырвались на поле отмечать успех.

«Сент-Этьен» финишировал на третьей строчке и сыграет в финале плей-офф с победителем матча между «Пари» и «Родезом», которые заняли 4-е и 5-е места соответственно.

Чемпионом лиги 2 еще неделю назад стал «Осер». В третий дивизион Франции по итогам сезона вылетели «Труа», «Конкарно», «Кевийи-Руан» и «Валаансьен».

Футбол
ФК Анже
ФК Сент-Этьен
1
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 21 10 2 79-33 73
2
 Монако 33 19 7 7 64-42 64
3
 Лилль 33 16 10 7 50-32 58
4
 Брест 33 16 10 7 50-34 58
5
 Ницца 33 15 9 9 38-27 54
6
 Ланс 33 14 8 11 43-35 50
7
 Лион 33 15 5 13 47-54 50
8
 Марсель 33 12 11 10 50-40 47
9
 Ренн 33 12 10 11 52-44 46
10
 Реймс 33 12 8 13 40-46 44
11
 Тулуза 33 11 10 12 42-43 43
12
 Монпелье 33 10 11 12 41-46 41
13
 Страсбур 33 10 9 14 37-48 39
14
 Нант 33 9 6 18 30-51 33
15
 Гавр 33 7 11 15 33-43 32
16
 Метц 33 8 5 20 35-56 29
17
 Лорьян 33 6 8 19 38-66 26
18
 Клермон Фут 33 5 10 18 26-55 25
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Лилль – Ницца
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