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Мбаппе – об итогах сезона: «Я очень доволен тем, как все закончилось»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о своем мнении об итогах текущего сезона.

«Когда ты футболист, у тебя не так много времени на анализ текущего момента. Всегда нужно думать о следующем, следующем, следующем.

Этот сезон я анализировал с двух сторон: как футболист, которым я являюсь, я всегда ожидаю большего, это нормально. Но если бы в июле прошлого года мне сказали, как я выступлю в этом сезоне, я бы подписал контракт своей кровью.

Я очень доволен тем, как все закончилось. Немало людей, которые считают, что могло быть и лучше, но после того, что происходило, мне казалось, что я буду видеть стакан наполовину пустым, а не наполовину полным. Я рад, что это не так», – приводит слова Мбаппе RMC Sport.

В текущем сезоне «ПСЖ» стал чемпионом Франции и уступил «Боруссии» (0:1, 0:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

В активе Мбаппе 44 гола и 10 результативных передач в 47 матчах во всех турнирах. Ранее 25-летний француз объявил об уходе из команды по окончании сезона.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 32 20 10 2 77-32 70
2
 Монако 33 19 7 7 64-42 64
3
 Лилль 33 16 10 7 50-32 58
4
 Брест 33 16 10 7 50-34 58
5
 Ницца 32 15 9 8 37-25 54
6
 Ланс 33 14 8 11 43-35 50
7
 Лион 33 15 5 13 47-54 50
8
 Марсель 32 12 11 9 50-39 47
9
 Ренн 33 12 10 11 52-44 46
10
 Тулуза 33 11 10 12 42-43 43
11
 Монпелье 33 10 11 12 41-46 41
12
 Реймс 32 11 8 13 39-46 41
13
 Страсбур 33 10 9 14 37-48 39
14
 Нант 33 9 6 18 30-51 33
15
 Гавр 33 7 11 15 33-43 32
16
 Метц 33 8 5 20 35-56 29
17
 Лорьян 33 6 8 19 38-66 26
18
 Клермон Фут 33 5 10 18 26-55 25
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3.05 20:00
Тулуза – Монпелье
 1 : 2
3.05 22:00
Ланс – Лорьян
 2 : 0
4.05 16:00
Гавр – Страсбур
 3 : 1
4.05 18:00
Монако – Клермон Фут
 4 : 1
4.05 20:00
Метц – Ренн
 2 : 3
4.05 22:00
Брест – Нант
 0 : 0
6.05 22:00
Лилль – Лион
 3 : 4
15.05 22:00
Ницца – ПСЖ
 - : -
15.05 22:00
Реймс – Марсель
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

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Александр Ляказетт

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