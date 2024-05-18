Церемония проводов Джикии состоится на матче с «Рубином»

Как стало известно «СЭ», торжественная церемония проводов капитана «Спартака» Георгий Джикии состоится в воскресенье, 19 мая, на домашнем матче 29-го тура РПЛ с «Рубином».

Сегодня, 18 мая, красно-белые официально объявили, что 30-летний защитник покинет команду после окончания нынешнего сезона.

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года, за это время провел за клуб 214 официальных игр, становился чемпионом России, обладателем национальных Кубка и Суперкубка.