Станет ли «Динамо» чемпионом уже в этом туре? Как изменятся расклады в борьбе за выживание?

Превью 29-го тура РПЛ.

В последние годы «Зенит» не допускал никакой интриги в РПЛ, и в нашем лексиконе вообще не было выражения «чемпионская гонка». Но за этот месяц мы совершенно точно восполнили эту нехватку: о чемпионской гонке только и говорим. Она, правда, получается своеобразной, учитывая выступления «Зенита» и «Краснодара», но к «Динамо» здесь точно нет вопросов. Бело-голубые вроде бы забуксовали в первой половине апреля, проиграв три раза подряд, но затем команда Лички выдала серию из пяти побед — только так и нужно накатывать на финиш. И концовки матчей с «Сочи» и «Балтикой» делают рывок бело-голубых еще более ярким.

В английском языке есть слово, которое очень точно передает состояние болельщиков «Динамо» на этой неделе. Excited. Быть взволнованным в ожидании какого-то радостного события. Хотя тут словами описать сложно: вот-вот должно случиться то, чего большинство бело-голубых ждет всю жизнь. Чемпионство своего клуба видели только те болельщики, которым сейчас уже ближе к 60 годам. Дяденьки, которым около 40 лет, помнят Кубок России 1995 года, а все, кто младше, вообще не праздновали больших динамовских побед.

«Динамо» не в двух, а даже в полутора шагах от чемпионства. Команде Лички достаточно в субботу обыграть «Крылья» и не проиграть в заключительном туре в Краснодаре. При этом есть расклад, когда динамовцы станут чемпионами досрочно. Для этого нужна собственная победа и синхронная потеря очков «Зенитом» и «Краснодаром». Это возможно? Вполне. Если чемпионство «Динамо» случится в этом туре, то оно окажется «диванным»: матч в Петровском парке в субботу днем открывает программу тура, а «Зенит» сыграет только в воскресенье вечером.

Марцел Личка. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чемпионство «Краснодара» вполне реально. «Зенит» вообще может сделать золотой дубль

«Зенит» сейчас похож на дорогой разрекламированный автомобиль, который не заводится. Его и тюнингуют, и чекап проводят, и детали приводят в порядок (но не меняют), а он все равно не едет. Почему-то заглох почти намертво. Ответный кубковый матч с ЦСКА — очередной, оставивший очень тяжелое впечатление. Питерцы не выигрывают уже шесть матчей подряд и очень мало забивают. Но даже при этом у команды Семака остаются шансы на золотой дубль. Всего-то нужно выиграть три оставшихся матча, включая суперфинал Кубка с «Балтикой», и дождаться поражения «Динамо». Это, конечно, парадоксально, что даже в худшем своем состоянии минимум за пять лет «Зенит» может выиграть вообще все. В этом туре у сине-бело-голубых выезд в Грозный, сложный по всем показателям. Во-первых, учитывая текущую форму соперников — у «Ахмата» сейчас пять побед подряд! Во-вторых, за последние восемь лет «Зенит» выиграл в Грозном лишь один раз.

Не менее парадоксален и расклад для «Краснодара». «Быки» безобразно проводят решающую фазу чемпионской гонки: когда все складывалось максимально благоприятно и можно было выходить на первое место, краснодарцы в трех матчах не забили ни одного мяча и набрали всего лишь одно очко. Но даже при этом «быки» еще могут обойти «Динамо», причем здесь все зависит только от них. Для этого нужно взять три очка в Сочи и в заключительном туре дома обыграть бело-голубых — по личным встречам «быки» их обойдут на финише. А если «Зенит» хотя бы раз при этом потеряет очки, то «Краснодар» и вовсе станет чемпионом!

Сочинцы отвели душу в прошлом туре, наколотив шесть мячей «Нижнему», но шансы спастись у команды минимальны. Конечно, там будут бороться до последнего, но футболисты сейчас наверняка думают не только о судьбе клуба, но и о своем будущем. В случае вылета из РПЛ спрос на игроков команды обязательно будет, и сейчас лучший момент показать себя и поработать на будущее хорошее предложение.

Михаил Галактионов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локо» попробует зацепиться за медали, решающая фаза борьбы за выживание

Если «Зенит» или «Краснодар» потеряют очки в этом туре, то может обостриться борьба за медали. «Локомотив» одержал две подряд сухие победы подряд и сократил отставание от третьей строчки до трех очков. В этом туре в Черкизово приедет «Факел», который после прихода Черевченко штампует ничьи. Но чтобы вылезти из стыков, графика «очко за игру» может не хватить, воронежцам нужно побеждать. Для этого необходимо как минимум забивать, а после смены тренера у «Факела» только один гол, да и тот с пенальти.

«Спартак» и ЦСКА, не сумев пробиться в суперфинал Кубка, фактически завершили сезон. Причем провал армейцев получился более громким: год назад после завоевания серебра и победы в Кубке казалось, что команда Федотова сможет бросить вызов «Зениту». Но ЦСКА отдал соперникам какое-то невообразимое количество матчей, ведя в счете по ходу игры, и как результат — худший по количеству набранных очков сезон за последние 20 с лишним лет. И уже пошли разговоры о том, что главный тренер Федотов может покинуть команду по окончании сезона...

«Спартак» завершит домашний сезон встречей с «Рубином», и здесь ничего решаться не будет. У ЦСКА выезд в Нижний, где команда на всех парах летит в зону вылета. Для «Пари НН» цели и задачи в этом матче просты и понятны. Важная армейская интрига — сыграет ли Акинфеев. Много вопросов оставил его невыход в кубковом матче в Петербурге, и, судя по всему, сейчас решается, заключит ли легенда армейцев новый контракт с клубом.

Внизу таблицы все очень плотно. В этом туре будет одна очная встреча участников борьбы за выживание: в Екатеринбурге сыграют «Урал» и «Оренбург». «Балтика» после громкой победы над «Спартаком» и выхода в суперфинал Кубка отправится на сложный выезд в Ростов-на-Дону. Балтийцы находятся в зоне прямого вылета, над ними на расстоянии трех очков располагаются сразу четыре команды. Калининградцам нужно во что бы то ни стало выиграть, чтобы если не сейчас догнать кого-то из этой четверки, то оставить себе шанс спастись в последнем туре.