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Станет ли «Динамо» чемпионом уже в этом туре? Как изменятся расклады в борьбе за выживание?

18 мая стартует 29-й тур РПЛ
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
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Муми Нгамале, Константин Тюкавин и Даниил Фомин как никогда близки к чемпионскому титулу.
Фото ФК «Динамо»
Превью 29-го тура РПЛ.

В последние годы «Зенит» не допускал никакой интриги в РПЛ, и в нашем лексиконе вообще не было выражения «чемпионская гонка». Но за этот месяц мы совершенно точно восполнили эту нехватку: о чемпионской гонке только и говорим. Она, правда, получается своеобразной, учитывая выступления «Зенита» и «Краснодара», но к «Динамо» здесь точно нет вопросов. Бело-голубые вроде бы забуксовали в первой половине апреля, проиграв три раза подряд, но затем команда Лички выдала серию из пяти побед — только так и нужно накатывать на финиш. И концовки матчей с «Сочи» и «Балтикой» делают рывок бело-голубых еще более ярким.

Главный тренер &laquo;Динамо&raquo; Марцел Личка. Хочу чемпионства «Динамо»! Рабинер — о золотой гонке

В английском языке есть слово, которое очень точно передает состояние болельщиков «Динамо» на этой неделе. Excited. Быть взволнованным в ожидании какого-то радостного события. Хотя тут словами описать сложно: вот-вот должно случиться то, чего большинство бело-голубых ждет всю жизнь. Чемпионство своего клуба видели только те болельщики, которым сейчас уже ближе к 60 годам. Дяденьки, которым около 40 лет, помнят Кубок России 1995 года, а все, кто младше, вообще не праздновали больших динамовских побед.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
18 мая, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Крылья Советов

«Динамо» не в двух, а даже в полутора шагах от чемпионства. Команде Лички достаточно в субботу обыграть «Крылья» и не проиграть в заключительном туре в Краснодаре. При этом есть расклад, когда динамовцы станут чемпионами досрочно. Для этого нужна собственная победа и синхронная потеря очков «Зенитом» и «Краснодаром». Это возможно? Вполне. Если чемпионство «Динамо» случится в этом туре, то оно окажется «диванным»: матч в Петровском парке в субботу днем открывает программу тура, а «Зенит» сыграет только в воскресенье вечером.

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка.
Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чемпионство «Краснодара» вполне реально. «Зенит» вообще может сделать золотой дубль

«Зенит» сейчас похож на дорогой разрекламированный автомобиль, который не заводится. Его и тюнингуют, и чекап проводят, и детали приводят в порядок (но не меняют), а он все равно не едет. Почему-то заглох почти намертво. Ответный кубковый матч с ЦСКА — очередной, оставивший очень тяжелое впечатление. Питерцы не выигрывают уже шесть матчей подряд и очень мало забивают. Но даже при этом у команды Семака остаются шансы на золотой дубль. Всего-то нужно выиграть три оставшихся матча, включая суперфинал Кубка с «Балтикой», и дождаться поражения «Динамо». Это, конечно, парадоксально, что даже в худшем своем состоянии минимум за пять лет «Зенит» может выиграть вообще все. В этом туре у сине-бело-голубых выезд в Грозный, сложный по всем показателям. Во-первых, учитывая текущую форму соперников — у «Ахмата» сейчас пять побед подряд! Во-вторых, за последние восемь лет «Зенит» выиграл в Грозном лишь один раз.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
18 мая, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Краснодар

Не менее парадоксален и расклад для «Краснодара». «Быки» безобразно проводят решающую фазу чемпионской гонки: когда все складывалось максимально благоприятно и можно было выходить на первое место, краснодарцы в трех матчах не забили ни одного мяча и набрали всего лишь одно очко. Но даже при этом «быки» еще могут обойти «Динамо», причем здесь все зависит только от них. Для этого нужно взять три очка в Сочи и в заключительном туре дома обыграть бело-голубых — по личным встречам «быки» их обойдут на финише. А если «Зенит» хотя бы раз при этом потеряет очки, то «Краснодар» и вовсе станет чемпионом!

Сочинцы отвели душу в прошлом туре, наколотив шесть мячей «Нижнему», но шансы спастись у команды минимальны. Конечно, там будут бороться до последнего, но футболисты сейчас наверняка думают не только о судьбе клуба, но и о своем будущем. В случае вылета из РПЛ спрос на игроков команды обязательно будет, и сейчас лучший момент показать себя и поработать на будущее хорошее предложение.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.
Михаил Галактионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локо» попробует зацепиться за медали, решающая фаза борьбы за выживание

Если «Зенит» или «Краснодар» потеряют очки в этом туре, то может обостриться борьба за медали. «Локомотив» одержал две подряд сухие победы подряд и сократил отставание от третьей строчки до трех очков. В этом туре в Черкизово приедет «Факел», который после прихода Черевченко штампует ничьи. Но чтобы вылезти из стыков, графика «очко за игру» может не хватить, воронежцам нужно побеждать. Для этого необходимо как минимум забивать, а после смены тренера у «Факела» только один гол, да и тот с пенальти.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
18 мая, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Факел

«Спартак» и ЦСКА, не сумев пробиться в суперфинал Кубка, фактически завершили сезон. Причем провал армейцев получился более громким: год назад после завоевания серебра и победы в Кубке казалось, что команда Федотова сможет бросить вызов «Зениту». Но ЦСКА отдал соперникам какое-то невообразимое количество матчей, ведя в счете по ходу игры, и как результат — худший по количеству набранных очков сезон за последние 20 с лишним лет. И уже пошли разговоры о том, что главный тренер Федотов может покинуть команду по окончании сезона...

«Спартак» завершит домашний сезон встречей с «Рубином», и здесь ничего решаться не будет. У ЦСКА выезд в Нижний, где команда на всех парах летит в зону вылета. Для «Пари НН» цели и задачи в этом матче просты и понятны. Важная армейская интрига — сыграет ли Акинфеев. Много вопросов оставил его невыход в кубковом матче в Петербурге, и, судя по всему, сейчас решается, заключит ли легенда армейцев новый контракт с клубом.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол Романа Зобнина в&nbsp;ворота &laquo;Краснодара&raquo;. «Спартак» вмешался в чемпионскую гонку. «Краснодар» может забыть о золоте?

Внизу таблицы все очень плотно. В этом туре будет одна очная встреча участников борьбы за выживание: в Екатеринбурге сыграют «Урал» и «Оренбург». «Балтика» после громкой победы над «Спартаком» и выхода в суперфинал Кубка отправится на сложный выезд в Ростов-на-Дону. Балтийцы находятся в зоне прямого вылета, над ними на расстоянии трех очков располагаются сразу четыре команды. Калининградцам нужно во что бы то ни стало выиграть, чтобы если не сейчас догнать кого-то из этой четверки, то оставить себе шанс спастись в последнем туре.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
12
6
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«Зенит» потеряет очки в Грозном, а «Спартак» обыграет «Рубин». Прогнозы на 29-й тур РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
Результаты / календарь
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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