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Сегодня, 15:03

Агент Николсона объяснил исключение игрока из заявки «Клермона»: «К лету все будет хорошо»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Ненад Протега, представляющий интересы нападающего «Клермона» Шамара Николсона, права на которого принадлежат «Спартаку», в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об исключении игрока из заявки французского клуба.

Ранее сообщалось, что 27-летний форвард не вошел в заявку «Клермона» на матч 33-го тура лиги 1 против «Лиона» (0:1) из-за проблем с дисциплиной.

«Как всегда, ужасные слухи, которые так популярны в наше время. У игрока небольшие проблемы со спиной. Не волнуйтесь, к лету все будет хорошо», — сказал Протега «СЭ».

Николсон перешел «Клермон» на правах арендного соглашения осенью 2023 года. За французский клуб он провел 28 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

Действующий контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до конца сезона-2025/26.

Футбол
ФК Клермон Фут
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 32 20 10 2 77-32 70
2
 Монако 33 19 7 7 64-42 64
3
 Лилль 33 16 10 7 50-32 58
4
 Брест 33 16 10 7 50-34 58
5
 Ницца 32 15 9 8 37-25 54
6
 Ланс 33 14 8 11 43-35 50
7
 Лион 33 15 5 13 47-54 50
8
 Марсель 32 12 11 9 50-39 47
9
 Ренн 33 12 10 11 52-44 46
10
 Тулуза 33 11 10 12 42-43 43
11
 Монпелье 33 10 11 12 41-46 41
12
 Реймс 32 11 8 13 39-46 41
13
 Страсбур 33 10 9 14 37-48 39
14
 Нант 33 9 6 18 30-51 33
15
 Гавр 33 7 11 15 33-43 32
16
 Метц 33 8 5 20 35-56 29
17
 Лорьян 33 6 8 19 38-66 26
18
 Клермон Фут 33 5 10 18 26-55 25
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3.05 20:00
Тулуза – Монпелье
 1 : 2
3.05 22:00
Ланс – Лорьян
 2 : 0
4.05 16:00
Гавр – Страсбур
 3 : 1
4.05 18:00
Монако – Клермон Фут
 4 : 1
4.05 20:00
Метц – Ренн
 2 : 3
4.05 22:00
Брест – Нант
 0 : 0
6.05 22:00
Лилль – Лион
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15.05 22:00
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