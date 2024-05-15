Агент Кварацхелии рассказал, в каком случае футболист может покинуть «Наполи»

Мамука Джугели, агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, ответил на вопрос о будущем футболиста на фоне слухов об интересе к 23-летнему грузину со стороны «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что французский клуб продолжает интересоваться Кварацхелией и готов предложить за него 80 миллионов евро.

«Мы не спешим принимать решение, потому что Неаполь — второй дом Хвичи. Мы ценим заботу и уважение, которые «Наполи» и его президент проявили к Хвиче. Только если будет предложение, которое удовлетворит клуб, игрока, и если Де Лаурентис не будет против, мы его рассмотрим», — цитирует агента La Gazzetta dello Sport.

Кварахцелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 43 матча, забил 10 мячей и сделал 9 голевых передач. Контракт футболиста с неаполитанцами рассчитан до июня 2027 года.