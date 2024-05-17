Биография Джейка Пола: жизнь и карьера блогера и боксера

История скандального спортсмена и ютубера из Америки. Он встречается с красотками и бросает вызовы звездам бокса и ММА.

Джейк Джозеф Пол

Дата рождения: 17 января 1997 года

Место рождения: Кливленд, Огайо, США

Рост: 185 см

Вид спорта: бокс

Детство и юность Джейка Пола

Будущий блогер и боксер родился в семье риэлтора Грега и медсестры Мередит. У Джейка есть брат по имени Логан, который старше на пару лет и также является видеоблогером. В школьные годы Пол занимался спортом — борьбой, американским футболом, баскетболом.

В 2013 году Джейк опубликовал дебютное видео на платформе Vine (сейчас не функционирует) и получил первую популярность. До закрытия приложения Пол сумел набрать 5,3 миллиона подписчиков и 2 миллиарда просмотров.

Блогер завел аккаунты в других известных социальных сетях и в мае 2014-го открыл канал на YouTube. Он делал пранки, проводил споры, записывал музыку в стиле хип-хоп. В 2016-м ютубер создал развлекательный коллектив Team 10.

Благодаря славе в интернете Пол получил приглашение сняться в новом комедийном сериале канала Disney под названием Bizaardvark («Пейдж и Фрэнки») в роли Дирка, первый сезон вышел в 2016 году. В 2017-м Джейк со скандалом ушел с Disney, его попросили покинуть проекты канала из-за вызывающего поведения. Соседи жаловались на постоянные розыгрыши и шумные вечеринки в доме блогера, а также на толпы его поклонников в окрестностях — он сам раскрыл адрес проживания в Беверли-Гроув (Лос-Анджелес), где вместе с друзьями снимал особняк.

Джейк Пол. Фото Global Look Press

Пол сосредоточился на личном бренде и продолжил развивать канал на YouTube. При помощи инвесторов на свое 20-летие в январе 2017 года он создал креативное агентство Team Duo.

30 мая 2017-го Джейк выпустил песню и музыкальный клип под названием «It's Everyday Bro» («Это каждый день, брат»). За первый месяц видео набрало более 70 миллионов просмотров на YouTube и попало в топ-3 роликов с наибольшим количеством отметок «Не нравится». Тем не менее в июне песня заняла 91-ю строчку хит-парада наиболее популярных в США песен Billboard Hot 100.

Пол продолжил производить музыкальный контент вместе со своей командой и летом 2018-го отправились в тур по Северной Америке. В этом году Джейк занял вторую позицию рейтинга журнала Forbes самых высокооплачиваемых блогеров YouTube. По версии издания, доход Пола за 2018 год превысил сумму в 21 миллион долларов.

1 марта 2019-го блогер выпустил песню I'm Single («Я один»), в которой рассказал о своих чувствах и разрыве с девушкой, интернет-знаменитостью Эрикой Костелл. В том же году 13 декабря вышел сингл These Days («Эти дни») о длительных отношениях с другой бывшей участницей своей команды и экс-возлюбленной Алиссой Вайолет.

Джейк все сильнее концентрировался на музыке и развитии канала в YouТube, но открыл для себя бокс. Блогер вернулся к занятиям спортом и стал уделять им все больше внимания.

«Я всегда занимался спортом и любил соперничать, — говорил Пол в интервью Rolling Stone. — Я переехал в Лос-Анджелес, чтобы делать контент, и, казалось бы, спорт остался в прошлом. Но я открыл для себя бокс в 21 год, и это вернуло мне прежнего Джейка Пола, который всегда любил соревноваться. Я просто влюбился в бокс. Когда я выиграл свой первый боксерский поединок, это было одно из лучших чувств, которые я когда-либо испытывал в своей жизни».

Брат Пола, Логан, в документальном фильме на Netflix поделился мнением, что спорт спас его брату жизнь. Джейк был в плохом эмоциональном состоянии, но бокс помог ему найти новую цель в жизни.

«Нелегко, когда тебя ненавидит весь мир, — ты попадаешь в психологическую яму, — сказал Логан. — Мы с отцом беспокоились за жизнь моего брата. Джейк всегда был эмоционально непредсказуемым и непостоянным. Был момент, когда мы оба были обеспокоены тем, что Джейк собирается покончить с собой. Ему нужна была цель, но я не знал, что он собирается делать».

Джейк Пол. Фото Global Look Press

Карьера Джейка Пола в боксе

Как таковой любительской карьеры у Пола не было. Единственный бой на таком уровне он провел в августе 2018 года на вечере бокса в Манчестере, где в главном бою его старший брат Логан сошелся в ринге с ютубером KSI (Оладжиже Олатунжи). Соперником Джейка был младший брат KSI, Дежи Олатунжи.

Пол выиграл свой бой техническим нокаутом в пятом раунде. Первую победу Джейка транслировали на YouTube на платной основе. Всего было продано более миллиона трансляций (одна стоила 10 долларов).

Профессиональную карьеру Пол начал под руководством Милтона Лакруа, но затем решил сменить тренера. Он объяснил, что «стремление к совершенству» привело его к Шейну Мосли и Би Джею Флоресу. С ними он полностью сосредоточился на боксе, в том числе посвятил ему контент на своем YouТube-канале. Тренировочный план Джейку составляет Мосли, легендарный боксер и экс-чемпион мира. Занятия разделены на три части: кардио, силовые тренировки и бокс.

«Мои успехи в боксе — заслуга Милтона, — сказал Пол в интервью YouТube-каналу True Geordie. — Я думаю, он отличный тренер. Но я заметил что-то такое, что не подходило для меня. Милтон и Шеннон готовили Логана к [второму] бою против KSI, и что-то тогда не срослось, и я просто хотел взглянуть [на ситуацию] с правильной стороны. Ты же не женишься на первой попавшейся девушке, правильно? И я начал рассматривать другие варианты. Какие есть тренеры? Что это за стили? Может ли мне этот человек понравиться еще больше? И поэтому, когда я попал к Шейну Мосли и Би Джею Флоресу в Биг-Бэр, я подумал, что это как раз то, чего мне не хватало. Я тренируюсь под их руководством по сей день».

На профессиональном ринге Пол дебютировал в январе 2020 года в поединке с английским блогером AnEsonGib (Али Эсоном Гибом). Джейк одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. В ноябре того же года американец нокаутировал баскетболиста Нейта Робинсона во втором раунде на вечере в Лос-Анджелесе с выставочным боем между легендами бокса, Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим.

В 2021 году Пол победил бывшую звезду ММА и борца олимпийской сборной США Бена Аскрена, дважды взял верх над экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли. В 2022-м его профессиональный рекорд пополнился победным боем с еще одним экс-чемпионом UFC Андерсоном Силвой. Единственное поражение блогеру-боксеру нанес Томми Фьюри, сводный брат чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. После этого в 2023 году Джейк выиграл поединок с экс-бойцом UFC Нейтам Диазом.

В декабре 2023-го и марте 2024-го Пол выходил в ринг против малоизвестных профессиональных боксеров. Сначала он нокаутировал Андре Огуста (10-2-1), затем с Райаном Бурлендом (17-3) — с обоими блогер разобрался в первом раунде. Так профессиональный рекорд Джейка дошел до девять побед при одном поражении.

В июле 2024 года Джейк Пол планирует провести бой с легендой, экс-чемпионом мира и одним из лучших боксеров в истории Майком Тайсоном. Оба ведут активную подготовку к противостоянию.

В январе 2023 года Пол подписал многолетний контракт с PFL. По условиям соглашения Джейк и его деловой партнер Накиса Бидариан также приобрели долю в компании, получили должности в компании и вошли в число основателей нового дивизиона Super Fight.

Боксер-блогер стал «руководителем отдела защиты бойцов» и занимается медийным продвижением PFL доступными ему способами. Бидариан, который ранее работал финансовым директором UFC, помогает лиге с организацией и логистикой турниров нового формата. Трансляции продаются по системе pay-per-view (оплата за просмотр).

Джейк Пол. Фото Global Look Press

Личная жизнь Джейка Пола

Среди подруг американца было много разных девушек. Пол дважды встречался с участницами своей музыкальной команды Team 10 — блогером Алиссой Вайолет, моделью и певицей Эрикой Костелл. Второй роман получился недолгим.

Пол был в отношениях со звездой YouTube Таной Монго. Интернет-дива в шутку говорила, что станет официальной женой Джейка, но свадьба так не состоялась. Сам блогер-боксер после разрыва с Таной иронизировал, что ему пришлось «развестись» с женой ради спорта.

«Я до ужаса влюбился в этот спорт. Все зашло настолько далеко, что я разлюбил свою жену и влюбился в бокс», — рассказал он Men's Health.

После очередного разрыва Пол встречался с Джулией Роуз, которая в августе 2021 года сменила имя в социальных сетях на Джулию Роуз Пол и спровоцировала слухи о браке. Тем не менее Джейк так и остался холостяком.

Весной 2023 года Пол сообщил, что у него роман с самой красивой конькобежкой мира, чемпионкой мира из Голландии Юттой Лердам. Он опубликовал фотографию со спортсменкой, подписав снимок: «Теперь я голландец».

Ютта Лердам. Фото Global Look Press

Социальные сети Джейка Пола

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