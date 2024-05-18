Фонсека готов стать новым тренером «Милана»

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека согласился возглавить «Милан» со следующего сезона, сообщил в Twitter журналист Николо Скира.

Итальянский клуб готов подписать с 51-летним португальцем контракт, рассчитанный до 2026 года. Окончательное решение будет принято на следующей неделе.

Фонсека работает с «Лиллем» с 2022 года. Под его руководством команда в этом сезоне набрала 58 очков и перед последним туром занимает 3-е место в турнирной таблице.