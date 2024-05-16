Мостовой: «Головин — один из лучших из наших футболистов, но он больше никогда не станет чемпионом России»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой считает, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин больше никогда не станет чемпионом России.

«Головин — один из лучших из наших футболистов, но он больше никогда не станет чемпионом России. Почему? Сейчас еще поиграет несколько лет в «Монако», а потом будет заканчивать в каком-нибудь клубе. Он вернется в Россию без титулов, потому что играл в «Монако». Что он выиграл за эти шесть лет? Ничего! А в «Зените» есть трехкратные чемпионы, но намного слабее него», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 27 матчей, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.