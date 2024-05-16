Мостовой: «Головин — один из лучших из наших футболистов, но он больше никогда не станет чемпионом России»
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой считает, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин больше никогда не станет чемпионом России.
«Головин — один из лучших из наших футболистов, но он больше никогда не станет чемпионом России. Почему? Сейчас еще поиграет несколько лет в «Монако», а потом будет заканчивать в каком-нибудь клубе. Он вернется в Россию без титулов, потому что играл в «Монако». Что он выиграл за эти шесть лет? Ничего! А в «Зените» есть трехкратные чемпионы, но намного слабее него», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.
В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 27 матчей, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|33
|21
|10
|2
|79-33
|73
|
2
|Монако
|33
|19
|7
|7
|64-42
|64
|
3
|Лилль
|33
|16
|10
|7
|50-32
|58
|
4
|Брест
|33
|16
|10
|7
|50-34
|58
|
5
|Ницца
|33
|15
|9
|9
|38-27
|54
|
6
|Ланс
|33
|14
|8
|11
|43-35
|50
|
7
|Лион
|33
|15
|5
|13
|47-54
|50
|
8
|Марсель
|33
|12
|11
|10
|50-40
|47
|
9
|Ренн
|33
|12
|10
|11
|52-44
|46
|
10
|Реймс
|33
|12
|8
|13
|40-46
|44
|
11
|Тулуза
|33
|11
|10
|12
|42-43
|43
|
12
|Монпелье
|33
|10
|11
|12
|41-46
|41
|
13
|Страсбур
|33
|10
|9
|14
|37-48
|39
|
14
|Нант
|33
|9
|6
|18
|30-51
|33
|
15
|Гавр
|33
|7
|11
|15
|33-43
|32
|
16
|Метц
|33
|8
|5
|20
|35-56
|29
|
17
|Лорьян
|33
|6
|8
|19
|38-66
|26
|
18
|Клермон Фут
|33
|5
|10
|18
|26-55
|25
|19.05
|22:00
|
Гавр – Марсель
|- : -
|19.05
|22:00
|
Ланс – Монпелье
|- : -
|19.05
|22:00
|
Лилль – Ницца
|- : -
|19.05
|22:00
|
Лорьян – Клермон Фут
|- : -
|19.05
|22:00
|
Лион – Страсбур
|- : -
|19.05
|22:00
|
Метц – ПСЖ
|- : -
|19.05
|22:00
|
Монако – Нант
|- : -
|19.05
|22:00
|
Реймс – Ренн
|- : -
|19.05
|22:00
|
Тулуза – Брест
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|27
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|8
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|20
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|23
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2