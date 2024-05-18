«Спартак» объявил об уходе Джикии по окончании сезона

«Спартак» на официальном сайте объявил об уходе защитника Георгия Джикии по окончании сезона.

«Мы благодарим Георгия за тот большой вклад, который он внес в историю клуба. Спасибо за все эти годы и удачи, капитан», — говорится в сообщении клуба.

С красно-белыми Джикия стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны. 30-летний футболист провел 214 матчей за «Спартак», в которых забил 5 голов.