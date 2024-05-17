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Сегодня, 16:10

Тренер «Марселя» Гассе объявил о завершении карьеры

Владислав Корегин
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Главный тренер «Марселя» Жан-Луи Гассе сообщил о том, что завершает свою профессиональную карьеру по окончании сезона-2023/24.

19 мая провансальцы проведут выездную встречу с «Гавром» в матче 34-го тура чемпионата Франции.

«В воскресенье действительно будет последний матч в моей карьере. С тренерством заканчиваю, это мое окончательное решение», — приводит слова Гассе Actu Foot.

70-летний Гассе возглавляет «Марсель» с февраля 2024 года. Под его руководством команда одержала 8 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

Ранее в своей карьере специалист тренировал «Бордо», «Сент-Этьен» и сборную Кот-д'Ивуара, а также входил в штабы национальной команды Франции и «ПСЖ».

В нынешнем сезоне «Марсель» занимает 8-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 47 очков после 33 туров.

Футбол
ФК Марсель
Жан-Луи Гассе
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 21 10 2 79-33 73
2
 Монако 33 19 7 7 64-42 64
3
 Лилль 33 16 10 7 50-32 58
4
 Брест 33 16 10 7 50-34 58
5
 Ницца 33 15 9 9 38-27 54
6
 Ланс 33 14 8 11 43-35 50
7
 Лион 33 15 5 13 47-54 50
8
 Марсель 33 12 11 10 50-40 47
9
 Ренн 33 12 10 11 52-44 46
10
 Реймс 33 12 8 13 40-46 44
11
 Тулуза 33 11 10 12 42-43 43
12
 Монпелье 33 10 11 12 41-46 41
13
 Страсбур 33 10 9 14 37-48 39
14
 Нант 33 9 6 18 30-51 33
15
 Гавр 33 7 11 15 33-43 32
16
 Метц 33 8 5 20 35-56 29
17
 Лорьян 33 6 8 19 38-66 26
18
 Клермон Фут 33 5 10 18 26-55 25
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