Тренер «Марселя» Гассе объявил о завершении карьеры
Главный тренер «Марселя» Жан-Луи Гассе сообщил о том, что завершает свою профессиональную карьеру по окончании сезона-2023/24.
19 мая провансальцы проведут выездную встречу с «Гавром» в матче 34-го тура чемпионата Франции.
«В воскресенье действительно будет последний матч в моей карьере. С тренерством заканчиваю, это мое окончательное решение», — приводит слова Гассе Actu Foot.
70-летний Гассе возглавляет «Марсель» с февраля 2024 года. Под его руководством команда одержала 8 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 10 поражений.
Ранее в своей карьере специалист тренировал «Бордо», «Сент-Этьен» и сборную Кот-д'Ивуара, а также входил в штабы национальной команды Франции и «ПСЖ».
В нынешнем сезоне «Марсель» занимает 8-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 47 очков после 33 туров.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|33
|21
|10
|2
|79-33
|73
|
2
|Монако
|33
|19
|7
|7
|64-42
|64
|
3
|Лилль
|33
|16
|10
|7
|50-32
|58
|
4
|Брест
|33
|16
|10
|7
|50-34
|58
|
5
|Ницца
|33
|15
|9
|9
|38-27
|54
|
6
|Ланс
|33
|14
|8
|11
|43-35
|50
|
7
|Лион
|33
|15
|5
|13
|47-54
|50
|
8
|Марсель
|33
|12
|11
|10
|50-40
|47
|
9
|Ренн
|33
|12
|10
|11
|52-44
|46
|
10
|Реймс
|33
|12
|8
|13
|40-46
|44
|
11
|Тулуза
|33
|11
|10
|12
|42-43
|43
|
12
|Монпелье
|33
|10
|11
|12
|41-46
|41
|
13
|Страсбур
|33
|10
|9
|14
|37-48
|39
|
14
|Нант
|33
|9
|6
|18
|30-51
|33
|
15
|Гавр
|33
|7
|11
|15
|33-43
|32
|
16
|Метц
|33
|8
|5
|20
|35-56
|29
|
17
|Лорьян
|33
|6
|8
|19
|38-66
|26
|
18
|Клермон Фут
|33
|5
|10
|18
|26-55
|25
|19.05
|22:00
|
Гавр – Марсель
|- : -
|19.05
|22:00
|
Ланс – Монпелье
|- : -
|19.05
|22:00
|
Лилль – Ницца
|- : -
|19.05
|22:00
|
Лорьян – Клермон Фут
|- : -
|19.05
|22:00
|
Лион – Страсбур
|- : -
|19.05
|22:00
|
Метц – ПСЖ
|- : -
|19.05
|22:00
|
Монако – Нант
|- : -
|19.05
|22:00
|
Реймс – Ренн
|- : -
|19.05
|22:00
|
Тулуза – Брест
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|27
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|20
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|23
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2