Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 13:09

Мбаппе не попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Ниццей» из-за повреждения бедра

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не сыграет в матче 32-го тура чемпионата Франции из-за дискомфорта в задней поверхности бедра, сообщил журналист Дани Жил в своих соцсетях.

Ранее стало известно, что футболист не попал в заявку команды на игру с «Ниццей», которая пройдет в среду, 15 мая, на стадионе «Альянц Ривьера».

В текущем сезоне 25-летний Мбаппе провел 47 матчей за «ПСЖ», в которых отметился 44 голами и 10 результативными передачами.

«ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции сезона-2023/24. Парижане с 70 очками возглавляют турнирную таблицу лиги 1 с отрывом от «Монако» в шесть очков.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Le Parisien: Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ» Аль-Хелаифи
Валиева впервые заявлена на ледовое шоу после дисквалификации за допинг
Путин назначил врио губернаторов пяти регионов РФ
Ничушкин влетел на полугодичный бан и взбесил Америку. Русскую звезду НХЛ поймали на наркотиках?
СМИ узнали о нескольких обысках по делу начальника кадрового главка МО Кузнецова
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Популярное видео
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Материалы сюжета: Мбаппе уходит из «ПСЖ» в «Реал»: финальный эпизод трансферного сериала?
Мбаппе не попал в заявку «ПСЖ» на матч лиги 1 с «Ниццей»
Мбаппе – об итогах сезона: «Я очень доволен тем, как все закончилось»
Президент ла лиги подтвердил переход Мбаппе в «Реал» летом
Энрике считает, что болельщики достойно попрощались с Мбаппе
Тома Менье прокомментировал решение Мбаппе покинуть «ПСЖ»
Мбаппе опубликовал эмоциональный пост после получения титула лучшего игрока лиги 1
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мбаппе не попал в заявку «ПСЖ» на матч лиги 1 с «Ниццей»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 32 20 10 2 77-32 70
2
 Монако 33 19 7 7 64-42 64
3
 Лилль 33 16 10 7 50-32 58
4
 Брест 33 16 10 7 50-34 58
5
 Ницца 32 15 9 8 37-25 54
6
 Ланс 33 14 8 11 43-35 50
7
 Лион 33 15 5 13 47-54 50
8
 Марсель 32 12 11 9 50-39 47
9
 Ренн 33 12 10 11 52-44 46
10
 Тулуза 33 11 10 12 42-43 43
11
 Монпелье 33 10 11 12 41-46 41
12
 Реймс 32 11 8 13 39-46 41
13
 Страсбур 33 10 9 14 37-48 39
14
 Нант 33 9 6 18 30-51 33
15
 Гавр 33 7 11 15 33-43 32
16
 Метц 33 8 5 20 35-56 29
17
 Лорьян 33 6 8 19 38-66 26
18
 Клермон Фут 33 5 10 18 26-55 25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.05 20:00
Тулуза – Монпелье
 1 : 2
3.05 22:00
Ланс – Лорьян
 2 : 0
4.05 16:00
Гавр – Страсбур
 3 : 1
4.05 18:00
Монако – Клермон Фут
 4 : 1
4.05 20:00
Метц – Ренн
 2 : 3
4.05 22:00
Брест – Нант
 0 : 0
6.05 22:00
Лилль – Лион
 3 : 4
15.05 22:00
Ницца – ПСЖ
 - : -
15.05 22:00
Реймс – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 27
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
Дзюня Ито

Дзюня Ито

Реймс

 7
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 20 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 23 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости