Мбаппе не попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Ниццей» из-за повреждения бедра

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не сыграет в матче 32-го тура чемпионата Франции из-за дискомфорта в задней поверхности бедра, сообщил журналист Дани Жил в своих соцсетях.

Ранее стало известно, что футболист не попал в заявку команды на игру с «Ниццей», которая пройдет в среду, 15 мая, на стадионе «Альянц Ривьера».

В текущем сезоне 25-летний Мбаппе провел 47 матчей за «ПСЖ», в которых отметился 44 голами и 10 результативными передачами.

«ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции сезона-2023/24. Парижане с 70 очками возглавляют турнирную таблицу лиги 1 с отрывом от «Монако» в шесть очков.