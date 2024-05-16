«Лилль» и «Брест» пробились в Лигу чемпионов
«Ницца» проиграла «ПСЖ» (1:2) в перенесенном матче 32-го тура лиги 1 — 1:2. «Орлята» потеряли шансы попасть в первую четверку по итогам сезона.
Таким образом, в следующем сезоне Францию в Лиге чемпионов будут представлять «Лилль» и «Брест». Ранее путевки получили «Монако» и «ПСЖ», которые заняли 2-е и 1-е места соответственно.
В заключительном туре сезона определятся итоговые места «Бреста» и «Лилля» в турнирной таблице. Команда, которая станет четвертой, начнет выступление в Лиге чемпионов с квалификации.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|33
|21
|10
|2
|79-33
|73
|
2
|Монако
|33
|19
|7
|7
|64-42
|64
|
3
|Лилль
|33
|16
|10
|7
|50-32
|58
|
4
|Брест
|33
|16
|10
|7
|50-34
|58
|
5
|Ницца
|33
|15
|9
|9
|38-27
|54
|
6
|Ланс
|33
|14
|8
|11
|43-35
|50
|
7
|Лион
|33
|15
|5
|13
|47-54
|50
|
8
|Марсель
|33
|12
|11
|10
|50-40
|47
|
9
|Ренн
|33
|12
|10
|11
|52-44
|46
|
10
|Реймс
|33
|12
|8
|13
|40-46
|44
|
11
|Тулуза
|33
|11
|10
|12
|42-43
|43
|
12
|Монпелье
|33
|10
|11
|12
|41-46
|41
|
13
|Страсбур
|33
|10
|9
|14
|37-48
|39
|
14
|Нант
|33
|9
|6
|18
|30-51
|33
|
15
|Гавр
|33
|7
|11
|15
|33-43
|32
|
16
|Метц
|33
|8
|5
|20
|35-56
|29
|
17
|Лорьян
|33
|6
|8
|19
|38-66
|26
|
18
|Клермон Фут
|33
|5
|10
|18
|26-55
|25
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.05
|22:00
|
Гавр – Марсель
|- : -
|19.05
|22:00
|
Ланс – Монпелье
|- : -
|19.05
|22:00
|
Лилль – Ницца
|- : -
|19.05
|22:00
|
Лорьян – Клермон Фут
|- : -
|19.05
|22:00
|
Лион – Страсбур
|- : -
|19.05
|22:00
|
Метц – ПСЖ
|- : -
|19.05
|22:00
|
Монако – Нант
|- : -
|19.05
|22:00
|
Реймс – Ренн
|- : -
|19.05
|22:00
|
Тулуза – Брест
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|27
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|8
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|20
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|23
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2
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