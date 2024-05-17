Роналду: «Моя самая большая мотивация — продолжать играть»

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о том, что его мотивирует в 39 лет.

Португальский форвард выступает в Саудовской Аравии с января 2023 года. Ранее сообщалось, что он может продлить контракт с «Аль-Насром» до 2026-го.

«Я горжусь тем, что до сих пор выступаю на самом высоком уровне. Это здорово, для меня это большое достижение. Моя самая большая мотивация — продолжать играть. Быть на таком уровне непросто, но я хочу по-прежнему забивать голы, находиться в хорошей форме, конкурировать с молодыми игроками, которые, как львы, играют против меня, пытаясь показать, что они сильнее и быстрее. Нужно быть очень хорошо подготовленным не только физически, но и морально. Это вызов для меня», — сказал Роналду в подкасте WHOOP.

Роналду является воспитанником «Спортинга». Также он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». Форвард пять раз стал обладателем «Золотого мяча» и четыре раза — «Золотой бутсы». За сборную Португалии футболист провел 206 матчей и забил 128 голов.