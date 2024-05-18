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Сегодня, 02:25

«Лион» переиграл «ПСЖ» в финале чемпионата Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лион» выиграл у «ПСЖ» в финале плей-офф женского чемпионата Франции — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Парк ОЛ».

Нападающая Дельфин Каскарино на 18-й минуте вывела хозяев вперед. Почти сразу Кадидиату Диани удвоила преимущество. Во втором тайме парижская команда отыграла один мяч — забила Табита Шавинга.

Женская команда выиграла 17 из 18 последних чемпионатов Франции.

В матче за 3-е место «Пари» в серии пенальти обыграл «Реймс» — 1:1, серия пенальти — 4:2. Российская полузащитница Алсу Абдуллина не попала в заявку парижской команды.

Футбол
ФК Лион
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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