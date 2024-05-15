Мбаппе не попал в заявку «ПСЖ» на матч лиги 1 с «Ниццей»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не попал в заявку команды на матч 32-го тура лиги 1 с «Ниццей».

Игра пройдет в среду, 15 мая, на стадионе «Альянц Ривьера». Начало — в 22.00 по московскому времени.

10 мая Мбаппе объявил о том, что покинет парижский клуб по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. До этого СМИ сообщали, что 25-летний футболист перейдет летом в «Реал». Эту информацию подтвердил президент испанской ла лиги Хавьер Тебас.

В текущем сезоне Мбаппе провел 47 матчей за «ПСЖ», в которых отметился 44 голами и 10 результативными передачами.