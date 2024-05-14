«ПСЖ» может предложить за Кварахцелию 80 миллионов евро и аренду Коло Муани

«ПСЖ» продолжает интересоваться полузащитником «Наполи» Хвичей Кварацхелией, утверждает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, парижане готовы предложить за 23-летнего грузина 80 миллионов евро и аренду нападающего Рандаля Коло Муани.

Кварахцелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 43 матча, забил 10 мячей и сделал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.