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Сегодня, 18:02

«ПСЖ» может предложить за Кварахцелию 80 миллионов евро и аренду Коло Муани

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

«ПСЖ» продолжает интересоваться полузащитником «Наполи» Хвичей Кварацхелией, утверждает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, парижане готовы предложить за 23-летнего грузина 80 миллионов евро и аренду нападающего Рандаля Коло Муани.

Кварахцелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 43 матча, забил 10 мячей и сделал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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