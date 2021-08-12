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Головин сможет сыграть с «Лорьяном»

14:16
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сможет сыграть в предстоящем матче 2-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном».

«Александр в хорошей форме и будет доступен для матча с «Лорьяном». Во время встречи важно вносить изменения. Есть разница, когда игрок играет 60 или 90 минут. Мне нужно дать всем футболистам игровое время, а также дать им возможность хорошо восстановиться, — цитирует сайт «Монако» главного тренера Нико Ковача.

Напомним, в матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов со «Спартой» Головин был заменен из-за травмы.

Матч «Лорьян» — «Монако» пройдет 13 августа (начало — в 22.00 мск.).

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