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15 мая, 23:56

Гол и передача Баркола принесли «ПСЖ» победу над «Ниццей»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«ПСЖ» в гостях обыграл «Ниццу» в перенесенном матче 32-го тура французской лиги 1 — 2:1.

Победу парижанам принесли голы Брэдли Баркола (18-я минута) и Йорама Заге (22-я). Баркола также отметился голевой передачей.

Единственный мяч хозяев на 31-й минуте забил Мохамед-Али Шо.

На 74-й минуте «Ницца» осталась в меньшинстве — красную карточку получил Мелвин Бард.

«ПСЖ» (73 очка) лидирует в чемпионате Франции. Команда Луиса Энрике ранее досрочно гарантировала себе чемпионский титул.

«Ницца» (54) остается пятой в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 32-й тур
15 мая, 22:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
1:2
ПСЖ

В параллельном матче «Марсель» на выезде проиграл «Реймсу» (0:1).

Франция. Лига 1. 32-й тур
15 мая, 22:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
1:0
Марсель

Источник: Таблица лиги 1
Футбол
ФК Марсель
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реймс
0
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«Ницца» — «ПСЖ»: смотреть трансляцию матча лиги Франции
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 21 10 2 79-33 73
2
 Монако 33 19 7 7 64-42 64
3
 Лилль 33 16 10 7 50-32 58
4
 Брест 33 16 10 7 50-34 58
5
 Ницца 33 15 9 9 38-27 54
6
 Ланс 33 14 8 11 43-35 50
7
 Лион 33 15 5 13 47-54 50
8
 Марсель 33 12 11 10 50-40 47
9
 Ренн 33 12 10 11 52-44 46
10
 Реймс 33 12 8 13 40-46 44
11
 Тулуза 33 11 10 12 42-43 43
12
 Монпелье 33 10 11 12 41-46 41
13
 Страсбур 33 10 9 14 37-48 39
14
 Нант 33 9 6 18 30-51 33
15
 Гавр 33 7 11 15 33-43 32
16
 Метц 33 8 5 20 35-56 29
17
 Лорьян 33 6 8 19 38-66 26
18
 Клермон Фут 33 5 10 18 26-55 25
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