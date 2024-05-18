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Болельщики «Анже» выбежали на поле после возвращения команды в лигу 1

Евгений Козинов
Корреспондент
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Болельщики «Анже» прорвались на поле после финального свистка в матче 34-го тура второго дивизиона Франции против «Дюнкерка» (0:0). Благодаря этой ничьей команда заняла второе место в турнирной таблице и спустя год вернулась в элиту французского футбола.

Аналогичная ситуация произошла после матча «Осер» — «Конкарно» (4:1). Болельщики бургундской команды вырвались на поле, чьтобы вместе с командой отпраздновать победу в лиге 2.

Команда еще неделю назад стала чемпионом второго дивизиона, а сегодня ей был вручен кубок. Во время церемонии награждения болельщики находились на поле под надзором стюардов.

Футбол
ФК Анже
ФК Осер
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«Анже» вернулся в лигу 1, «Сент-Этьен» сыграет в плей-офф
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 21 10 2 79-33 73
2
 Монако 33 19 7 7 64-42 64
3
 Лилль 33 16 10 7 50-32 58
4
 Брест 33 16 10 7 50-34 58
5
 Ницца 33 15 9 9 38-27 54
6
 Ланс 33 14 8 11 43-35 50
7
 Лион 33 15 5 13 47-54 50
8
 Марсель 33 12 11 10 50-40 47
9
 Ренн 33 12 10 11 52-44 46
10
 Реймс 33 12 8 13 40-46 44
11
 Тулуза 33 11 10 12 42-43 43
12
 Монпелье 33 10 11 12 41-46 41
13
 Страсбур 33 10 9 14 37-48 39
14
 Нант 33 9 6 18 30-51 33
15
 Гавр 33 7 11 15 33-43 32
16
 Метц 33 8 5 20 35-56 29
17
 Лорьян 33 6 8 19 38-66 26
18
 Клермон Фут 33 5 10 18 26-55 25
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19.05 22:00
Гавр – Марсель
 - : -
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 - : -
19.05 22:00
Лилль – Ницца
 - : -
19.05 22:00
Лорьян – Клермон Фут
 - : -
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Лион – Страсбур
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