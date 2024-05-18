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Бобровский затащил «Флориду» в финал. Теперь его ждет битва с Панариным

«Флорида» обыграла «Бостон»
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Джейк ДеБруск и Аарон Экблад сражаются за шайбу перед вратарем Сергеем Бобровским.
Фото USA Today Sports
«Пантерз» выбили «Бостон».

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч
«Бостон» — «Флорида» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Заха — 1 (Дебраск, Уотерспун), 19:07 — 1:0. Лунделл — 2 (Верхэге), 32:44 — 1:1. Форслинг — 2 (Лунделл, Ткачак), 58:27 — 1:2.
Вратари: Суэймен — Бобровский.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 23 (7+7+9) — 28 (8+12+8).
Наши: — - Куликов (11.06/0/+1), Тарасенко (14.06/2/0).
18 мая. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.
Счет в серии: 2-4.

Невероятно разными получились начало серии «Флорида» — «Бостон» и ее конец. Серия четко разделилась на две части: три первых матча закончились разгромом (1:5, 6:1 и 6:2 для «Пантерс»), а во второй части все игры завершились победой в одну шайбу.

В сегодняшнем матче «Бостон» захватил инициативу уже в первом периоде. Закончился первый игровой отрезок закономерно: Павел Заха убежал на рандеву с Сергеем Бобровским и очень уверенно переиграл российского кипера.

Удивительно, но этот гол стал первым в плей-офф для 27-летнего форварда. За «Нью-Джерси» в играх на вылет поиграть ему особенно не удавалось, а за «Бостон» он два года подряд отмечался только ассистами. Надо признать, что прорвало чеха в самый важный момент для «Брюинз».

В начале второго периода идентичный момент возник у Пастрняка, но отправить шайбу в ворота Бобровского игрокам «Бостона» сегодня уже было не суждено.

Здорово выглядел и визави россиянина из «Брюинз» — Джереми Свэймен. Однако его ворота также не стали неприкосновенными: после нескольких рикошетов в зоне «Бостона» шайба отскочила на крюк Антон Лунделлу, и финн мощным щелчком восстановил равенство в счете.

Когда Сергею Бобровскому было сложно справляться с бросками, ему на помощь приходили другие «вратари». В конце основного времени капитан «Пантерс» Александр Барков спас свою команду, отбив шайбу, которая летела в пустой угол, своей крагой. После этого форвард сразу ушел в раздевалку, вероятно, получив повреждение.

У Свэймена таких помощников не было. Возможно, поэтому победная шайба влетела именно в его ворота. За полторы минуты до конца основного времени Густав Форслинг принес победу «Флориде», добив шайбу после броска Лунделла.

«Пантеры» второй год подряд дошли до финала Востока, где в этот раз сыграют с «Рейнджерс». «Бобровский против Панарина» — неплохая вывеска, правда?

Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
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8 Сан-Хосе 82 19 63 47
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Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
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Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
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1. Флорида - Бостон
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Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
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2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
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2 - 3
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0 - 1
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Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
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3 - 4
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2 - 3
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3 - 2
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