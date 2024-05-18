Бобровский затащил «Флориду» в финал. Теперь его ждет битва с Панариным
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч
«Бостон» — «Флорида» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Заха — 1 (Дебраск, Уотерспун), 19:07 — 1:0. Лунделл — 2 (Верхэге), 32:44 — 1:1. Форслинг — 2 (Лунделл, Ткачак), 58:27 — 1:2.
Вратари: Суэймен — Бобровский.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 23 (7+7+9) — 28 (8+12+8).
Наши: — - Куликов (11.06/0/+1), Тарасенко (14.06/2/0).
18 мая. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.
Счет в серии: 2-4.
Невероятно разными получились начало серии «Флорида» — «Бостон» и ее конец. Серия четко разделилась на две части: три первых матча закончились разгромом (1:5, 6:1 и 6:2 для «Пантерс»), а во второй части все игры завершились победой в одну шайбу.
В сегодняшнем матче «Бостон» захватил инициативу уже в первом периоде. Закончился первый игровой отрезок закономерно: Павел Заха убежал на рандеву с Сергеем Бобровским и очень уверенно переиграл российского кипера.
Удивительно, но этот гол стал первым в плей-офф для 27-летнего форварда. За «Нью-Джерси» в играх на вылет поиграть ему особенно не удавалось, а за «Бостон» он два года подряд отмечался только ассистами. Надо признать, что прорвало чеха в самый важный момент для «Брюинз».
В начале второго периода идентичный момент возник у Пастрняка, но отправить шайбу в ворота Бобровского игрокам «Бостона» сегодня уже было не суждено.
Здорово выглядел и визави россиянина из «Брюинз» — Джереми Свэймен. Однако его ворота также не стали неприкосновенными: после нескольких рикошетов в зоне «Бостона» шайба отскочила на крюк Антон Лунделлу, и финн мощным щелчком восстановил равенство в счете.
Когда Сергею Бобровскому было сложно справляться с бросками, ему на помощь приходили другие «вратари». В конце основного времени капитан «Пантерс» Александр Барков спас свою команду, отбив шайбу, которая летела в пустой угол, своей крагой. После этого форвард сразу ушел в раздевалку, вероятно, получив повреждение.
У Свэймена таких помощников не было. Возможно, поэтому победная шайба влетела именно в его ворота. За полторы минуты до конца основного времени Густав Форслинг принес победу «Флориде», добив шайбу после броска Лунделла.
«Пантеры» второй год подряд дошли до финала Востока, где в этот раз сыграют с «Рейнджерс». «Бобровский против Панарина» — неплохая вывеска, правда?
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 2
|
Даллас - Колорадо
|3 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|Первый раунд
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|18.05
|02:00
|
Бостон – Флорида
|1 : 2
|18.05
|05:00
|
Колорадо – Даллас
|- : -