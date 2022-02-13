Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 17:00

Юри Алберто считает, что «Зенит» способен выиграть Лигу Европы

Алберто считает, что у «Зенита» есть шансы побороться за победу в Лиге Европы
Гоша Чернов
Корреспондент
Юри Алберто.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто в интервью «СЭ» выразил мнение, что у сине-бело-голубых есть шансы побороться за победу в Лиге Европы.

— Какие у тебя командные цели с «Зенитом»?

— Важнее всего то, что происходит сейчас. Я хочу стать чемпионом с «Зенитом» уже в этом сезоне: для меня это может быть первый титул, а для команды — четвертый подряд. Кроме того, у «Зенита» есть шансы зацепиться за Лигу Европы. Я вижу, насколько мотивированы и сильны мои одноклубники, и не вижу причин, по которым мы не можем побороться за победу в Лиге Европы.

17 февраля «Зенит» примет «Бетис» в первом матче 1/16 Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 24 февраля в Севилье.

После 18 туров Тинькофф РПЛ петербургская команда набрала 38 очков и возглавляет турнирную таблицу.

Полное интервью Алберто читайте на сайте «СЭ»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Вильярреал 0
Реал 0
Матч завершен

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи 1
Интер 1
Матч завершен

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
Футбол
Лига Европы УЕФА
РПЛ
ФК Зенит
Юри Алберто
9
28
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Похоже, Норвегия так ничему и не научилась». Как скандинавы отреагировали на победу наших лыжников в эстафете
Эдик-балбес, который чуть не продал корову и вырвал олимпийскую бронзу. Биатлонист Эдуард Латыпов – народный герой России
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
Юри Алберто улетал из Бразилии, не зная о зимнем переходе в «Зенит»
Ботхейм: «Мне понравился стиль, в котором стремится действовать «Краснодар»
Ботхейм: «Классон помогает обустроиться в «Краснодаре». Я многое узнал от него о клубе и городе»
Юри Алберто хочет забить 10 голов до конца сезона
Чалов — в стартовом составе «Базеля» на матч с «Янг Бойз»
У Ловрена выявлено повреждение связок голеностопа
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Юри Алберто улетал из Бразилии, не зная о зимнем переходе в «Зенит»
Ботхейм: «Мне понравился стиль, в котором стремится действовать «Краснодар»
Ботхейм: «Классон помогает обустроиться в «Краснодаре». Я многое узнал от него о клубе и городе»
«Хотели, чтобы наш уровень стал выше». Перейра — об иностранных экспертах на сборе российских арбитров РПЛ
Юри Алберто хочет забить 10 голов до конца сезона
«Красную одежду оставлю в Бразилии». Первое интервью Юри Алберто — о «Зените», «Спартаке» и деталях трансфера
Материалы сюжета: Лига Европы: «Зенит» — «Бетис» и другие матчи нокаут-раунда
На «Бетис» — без Дзюбы и с Одоевским в воротах? Главные выводы о сборах «Зенита»
Сможет ли защитник «Зенита» Ловрен сыграть с «Бетисом» в Лиге Европы, станет известно в воскресенье
«Пока Юри Алберто не выглядит игроком основы». Орлов — о «Зените» перед «Бетисом»
Семак подвел итоги зимних сборов «Зенита»
Рубеж. Для «Зенита» и для России. Колонка Казакова
«Очень скучаю по вам». Дзюба опубликовал фото с Виллаш-Боашем со сборов «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сможет ли защитник «Зенита» Ловрен сыграть с «Бетисом» в Лиге Европы, станет известно в воскресенье
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости