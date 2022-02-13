Юри Алберто считает, что «Зенит» способен выиграть Лигу Европы

Алберто считает, что у «Зенита» есть шансы побороться за победу в Лиге Европы

Нападающий «Зенита» Юри Алберто в интервью «СЭ» выразил мнение, что у сине-бело-голубых есть шансы побороться за победу в Лиге Европы.

— Какие у тебя командные цели с «Зенитом»?

— Важнее всего то, что происходит сейчас. Я хочу стать чемпионом с «Зенитом» уже в этом сезоне: для меня это может быть первый титул, а для команды — четвертый подряд. Кроме того, у «Зенита» есть шансы зацепиться за Лигу Европы. Я вижу, насколько мотивированы и сильны мои одноклубники, и не вижу причин, по которым мы не можем побороться за победу в Лиге Европы.

17 февраля «Зенит» примет «Бетис» в первом матче 1/16 Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 24 февраля в Севилье.

После 18 туров Тинькофф РПЛ петербургская команда набрала 38 очков и возглавляет турнирную таблицу.

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