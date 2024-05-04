Захарова считает, что Бах превращает олимпийское движение в уродство

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для «СЭ» высказалась о политике президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Ранее Бах заявил, что готов искупаться в реке Сена перед началом летних Олимпийских игр в Париже.

«Превращают олимпийское движение в уродство», — сказала Захарова «СЭ».

До этого о готовности поплавать в реке заявляли президент Франции Эммануэль Макрон, мэр Парижа Анн Идальго и исполнительный директор МОК Кристоф Дюби. Также Макрон отмечал, что на работы по очистке Сены затрачено более 1,5 миллиарда евро.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Всего спортсмены разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.