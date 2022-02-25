Российский арбитр Сергей Карасев, бригада которого в четверг обсуживала ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Наполи» — «Барселона» (2:4), получил от ведущего итальянского издания La Gazzetta dello Sport высоко оценку — 6,5.

«Судил по-европейски. Давал свисток только в самом крайнем случае. Назначив сначала штрафной, изменил решение на пенальти в пользу «Наполи» после вмешательства ВАР. В динамике игрового эпизоде было объективно трудно определить, что вратарь «Барселоны» сфолил внутри штрафной, а не за ее пределами. Показал две желтые карточки, обе по делу», — таким комментарием Gazzetta сопроводила свой балл.