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«Судил по-европейски». Работу Карасева на матче «Наполи» — «Барселона» высоко оценили в Италии

Работу Карасева на матче «Наполи» — «Барселона» высоко оценили в Италии
Георгий Кудинов
Приглашенный автор

Российский арбитр Сергей Карасев, бригада которого в четверг обсуживала ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Наполи» — «Барселона» (2:4), получил от ведущего итальянского издания La Gazzetta dello Sport высоко оценку — 6,5.
«Судил по-европейски. Давал свисток только в самом крайнем случае. Назначив сначала штрафной, изменил решение на пенальти в пользу «Наполи» после вмешательства ВАР. В динамике игрового эпизоде было объективно трудно определить, что вратарь «Барселоны» сфолил внутри штрафной, а не за ее пределами. Показал две желтые карточки, обе по делу», — таким комментарием Gazzetta сопроводила свой балл.

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