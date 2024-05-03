Фримпонг: «Мотивация «Байера» проста — мы выиграли чемпионат, но впереди еще много трофеев»

Защитник «Байер» Джереми Фримпонг прокомментировал победу над «Ромой» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Теперь мы возвращаемся на нашу арену, итеперь уже они сыграют в гостях. Это будет сложно, и мы не можем дождаться ответной игры. Наша мотивация проста — мы выиграли чемпионат, но впереди еще много трофеев, и команда готова к ним», — цитирует пресс-служба УЕФА Фримпонга.

Ответный матч пройдет в Леверкузене через неделю, 9 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.