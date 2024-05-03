Адли: «Если «Байеру» в какой-то момент предстоит проиграть — например, со счетом 0:1 в ответном матче, — не будем против»

Полузащитник «Байера» Амин Адли прокомментировал победу над «Ромой» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы очень рады. Знаем, как нелегко здесь играть. В прошлом году мы уступили здесь и из-за того счета 0:1 вылетели. Мы провели очень серьезную игру. Очень этому рады, хотя, кажется, могли бы сыграть и лучше.

Хотим просто побеждать на поле. Мы не думаем о том, что творим историю, — вот почему и играем так, и команда сильна. Просто лишь хотим получать удовольствие и чувствовать себя счастливыми. Если нам в какой-то момент предстоит проиграть — например, со счетом 0:1 в ответном матче, — мы не будем против, раз это выведет нас в финал. Наш настрой — побеждать в каждой игре, и будем все же стараться сделать это. Еще ничего не закончено, и за последний год мы видели уже много футбольных «комбэков». Заранее никогда нельзя сказать, что задача уже решена», — цитирует пресс-служба УЕФА Адли.

Ответный матч пройдет в Леверкузене через неделю, 9 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.